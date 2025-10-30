Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Bologna
CronacaTram, riapre (in anticipo) via San Felice
30 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Tram, riapre (in anticipo) via San Felice

Dall’incrocio con via della Grada e via dell’Abbadia. Cambio di assetto per il cantiere dle ponte Matteotti da martedì 4 novembre. Dall’8 novembre i lavori arrivano in via Lame

Lavori per il tram in via San Felice

Bologna, 30 ottobre 2025 – La linea Rossa del tram procede: la riapertura di via San Felice è stata anticipata di un giorno, a venerdì 31 ottobre, dall’incrocio con via della Grada fino a via dell’Abbadia. La circolazione, riservata agli autorizzati alla Ztl, sarà ripristinata con senso unico in direzione centro, consentendo ai veicoli di immettersi in via dell’Abbadia e in vicolo Otto Colonne per proseguire verso via delle Lame. Resterà chiusa solo la piccola porzione antistante la Chiesa di S. Maria della Carità, dove proseguono i lavori di realizzazione della fermata tranviaria.

Continua a leggere questo articolo

