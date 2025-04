Tram, Riva Reno nel mirino. Il Comune chiama i disabili: "Faremo sopralluoghi"

Disagi, rampe troppo pendenti e sanpietrini irregolari e troppo distanti. Il percorso di via Riva Reno, riaperta dopo il cantierone della linea rossa del tram, non soddisfa associazioni e collettivi che si occupano di disabili. Che, in un video, hanno fatto vedere gli ostacoli di chi è costretto a muoversi in carrozzina.

Il Comune, però, rassicura. Prima con Matteo Lepore, poi con l’assessore alla Mobilità Michele Campaniello. Il sindaco fa, infatti, sapere che "i lavori del tram, nel tratto che è stato riaperto di via Riva Reno, sono provvisori, sono stati riaperti i tratti solo per permettere alle auto di passare e c’è tutta una serie di provvedimenti già previsti proprio per essere a norma". In ogni caso, continua Lepore, "siamo disponibili a dialogare con le associazioni perché il Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, prevede che lungo il percorso del tram ci sia il coinvolgimento di chi si occupa di disabilità".

Campaniello conferma: "Il lavoro non è terminato. Già da due settimane l’impresa ha realizzato una porzione di marciapiede come sarà nell’assetto definitivo e dove sarà garantita una migliore accessibilità. In questa porzione le fughe sono infatti state riempite con un particolare materiale. Proprio per testarne l’efficacia organizzeremo un sopralluogo con la Consulta per il superamento dell’handicap, dopodiché si completerà il resto dei marciapiedi della via con la stessa tecnica". L’assessore guarda anche avanti: "La realizzazione delle due linee tranviarie comporta tra l’altro, in una vasta parte della città, interventi molto rilevanti di abbattimento delle barriere architettoniche con il rifacimento di marciapiedi e percorsi e la creazione di fermate ad alta accessibilità. Inoltre l’amministrazione sta lavorando, nell’ambito del Peba, per creare una rete di percorsi privi di barriere, che colleghino le linee del tram ai principali servizi pubblici posti nelle vicinanze, con attenzione agli edifici scolastici e ai servizi sociosanitari, nonché agli spazi verdi e aperti. Il tram, quindi, è una grande opportunità anche per migliorare l’accessibilità della città".

L’opposizione, però, non ci sta. Matteo Di Benedetto, capogruppo leghista, tuona: "Il Comune discrimina le persone con disabilità. In questo modo si rischiano di perdere i fondi Pnrr per violazione degli obiettivi legati all’accessibilità...".

D’accordo anche Forza Italia, col consigliere Nicola Stanzani e il membro della segreteria azzurra Giacomo Forcione: "Tutto questo è solo la punta dell’iceberg poiché questa ondata di lavori pubblici con il tram pullula di esempi che evidenziano poca attenzione nei confronti delle persone con disabilità".

ros. carb.