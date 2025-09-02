Tram in via San Felice, ecco i parcheggi. Pronte 27 nuove ‘strisce blu’

Bologna, 2 settembre 2025 – Eccoli, i tanto agognati parcheggi che saranno ripristinati in via Riva di Reno, come annunciato dal Comune. A partire da giovedì, 4 settembre, il cantiere del tram della linea rossa tra Riva Reno, San Felice e via della Grada sarà interessato da alcuni cambiamenti destinati “a migliorare la circolazione e l'accessibilità nella zona” secondo Palazzo d’Accursio.

La principale novità riguarda proprio la realizzazione di 27 nuovi stalli per la sosta lungo la corsia destra di via Riva di Reno (nel cordolo ora chiuso), che verrà riaperta e continuerà a garantire l’accesso alla rotonda di piazza Azzarita provenendo da San Felice.

Nella stessa fase di cantiere, per consentire la posa della curva dei binari tra San Felice e Riva di Reno, la corsia sinistra diventerà strada a fondo cieco, con accesso consentito esclusivamente dalla rotatoria.

Una novità che porta la zona a respirare nuovamente un po’ di normalità, dopo mesi passati sotto scacco dei cantieri, con anche diversi giorni di ritardi, provocati da altri lavori presenti in via San Felice e dal caso della crepa nella colonna davanti al civico 55.

La scorsa settimana è stato organizzato anche un incontro tra l’amministrazione, con gli assessori Michele Campaniello (Mobilità) e Luisa Guidone (Commercio) e le associazioni di categoria (Confcommercio Ascom e Confesercenti): i commercianti hanno ribadito la necessità di migliorare la viabilità, puntando soprattutto sui nuovi parcheggi e sul ritorno del trasporto pubblico nella zona dei cantieri (una mossa che il Comune sta ancora valutando, in accordo con Tper, anche se pare si vada verso una conferma).