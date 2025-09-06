Tram in San Felice, il Comitato per una Bologna storica artistica: “Progetto scadente, così ci revocano il riconoscimento Unesco”

Bologna, 6 settembre 2025 – I lavori del tram hanno “martoriato la zona tra via San Felice e via Riva Reno”, basti vedere la “lunga struttura di cemento eretta davanti alla chiesa di Santa Maria della Carità”. Così “via San Felice è rovinata per sempre” e rischiamo di perdere “il riconoscimento Unesco”. A rilevare la ‘bruttura’ è il Comitato per una Bologna storica e artistica, associazione fondata nel 1899, guidata da Carlo De Angelis, direttore del Settore “Qualità Urbana” del Comune fino al 1999, e di cui oggi fanno parte urbanisti, esperti e tecnici, tra i quali nel consiglio figura anche la Soprintendente Francesca Tomba. Non c’è pace, insomma, per questa zona della città che, tra l’altro, ha avuto anche diversi intoppi durante l’esecuzione dei lavori della linea rossa (più volte è ‘saltata’ la luce, in altre occasioni è andata via l’acqua, senza contare il problema del colonnato pericolante al civico 55). Imprevisti che hanno portato a un ritardo di un mese nel cantiere e su cui Palazzo d’Accursio è intervenuto con correttivi alla viabilità (con 27 nuovi stalli in Riva Reno) e, forse, tornerà il bus.

Il progetto sotto la lente

Il Comitato non è nuovo – attraverso la sua pagina Facebook – a critiche rispetto alla gestione del patrimonio storico e artistico della città e questa volta il ‘bersaglio’ sono i lavori del tram. “Un progetto e un’esecuzione dei lavori scadenti, frutto di una deregulation totale”, scrivono gli esperti sui social. Tant’è che il Comitato, nell’elencare in una serie di punti le criticità dei cantieri, si spinge oltre: “Considerando come è stata trattata una strada antica con i portici, sarebbe quanto meno doveroso restituire il riconoscimento Unesco, prima che siano loro a revocarlo”.

"Troppo cemento”

Per il Comitato “chi si è trovato a passare per la martoriata zona tra via San Felice e via Riva Reno avrà notato con raccapriccio una lunga struttura in cemento eretta davanti alla chiesa di Santa Maria della Carità, proprio di fronte alla farmacia, e che si estende per parecchi metri. Questo muro cementizio deturpa irreparabilmente l’ultimo tratto della strada, compromettendo la vista della chiesa e dei portici circostanti”. Insomma, ora “via San Felice, antica arteria cittadina, non si può più considerarla tale, ridotta com’è a un cunicolo di cemento. La facciata della chiesa sembra uscita da una vecchia fotografia del muro di Berlino, di quelle in cui si vedono strade e edifici divisi da barriere e reticolati. Tra qualche giorno sarà riaperta Santa Maria della Carità dopo un lungo restauro. Possiamo solo immaginare l’entusiasmo dei visitatori quando, alzando lo sguardo verso la strada, scopriranno il capolavoro che è stato realizzato proprio davanti alla chiesa...”.

Secondo gli esperti, il primo nodo è “una deregulation totale” nei lavori del tram. Opera “progettata – per il Comitato – da persone che evidentemente non hanno mai visto un centro storico, e approvato da altre che hanno preferito voltarsi dall’altra parte”. Non solo. Su Facebook l’infrastruttura (con tanto di foto del cantiere) – che deve terminare tra maggio e giugno 2026 – è definita “un obbrobrio”, “un’offesa al rispetto dovuto a un contesto storico”, in parole povere, “un lavoro scadente” che “non ha altri esempi simili in Italia e in Europa”.

Sos centro storico

Per il Comitato, insomma, “in una città normale, il cantiere sarebbe stato immediatamente bloccato per il danneggiamento di una strada storica, e le strutture in cemento rimosse senza esitazione. Il “muro di via San Felice” e le banchine stradali confermano che il centro storico di Bologna, inteso come insieme di edifici e strade di pregio dove ogni intervento dovrebbe essere valutato con attenzione, non esiste più, nel senso che viene trattato come un comparto informe di edifici e non più come un luogo da rispettare”. Nel lungo post, gli esperti accusano il fatto che “manchi una riflessione seria sul ‘come’ sia stato realizzato” il tram. Il Comune, interpellato sulla questione, per ora ha preferito non replicare.