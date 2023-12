Tram, sprint sulla Verde. Il Comune affida i lavori

Il Comune accelera sulla linea Verde del Tram. I lavori sono, infatti, stati affidati allo stesso raggruppamento di imprese che sta realizzando la linea Rossa, composto da Cmb, Alstom Ferroviaria, Amplia e Alstom Transport. Questo, si spiega da Palazzo D’Accursio, consente di accelerare i tempi per l’apertura dei cantieri, prevista nella primavera 2024, in modo da rispettare i tempi imposti dal Pnrr, cioè affidamento lavori entro dicembre 2023 e realizzazione dell’opera entro giugno 2026.

Si tratta di un appalto da 272 milioni di euro, con 803 giorni utili per i lavori. Proprio i tempi stretti fanno sì che "la realizzazione delle due linee in momenti successivi, come inizialmente previsto, non risulti più attuabile. Una gestione separata e non coordinata della Rossa e della Verde – sottolinea il Comune – avrebbe creato criticità dal punto di vista tecnico". Le due linee, infatti, pur essendo autonome sono connesse tra loro: condividono infatti un tratto, il deposito principale e la centrale di controllo ed entrambe sono interessate da "un’importante sistemazione urbanistica nella zona di Piazza dell’Unità".

"La realizzazione della Verde – commenta l’assessora Valentina Orioli – è la testimonianza di quanto questa amministrazione stia lavorando senza sosta per garantire a Bologna una mobilità più efficiente, sostenibile e accessibile per tutti".

Il nuovo affidamento, dice Orioli, "estensione del precedente contratto, porta con sé il divieto di subappalti a cascata. Si tratta di una richiesta di Cgil, Cisl e Uil ben volentieri accolta dall’amministrazione in quanto utile a garantire il controllo delle attività di cantiere e le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e a prevenire il rischio di infiltrazioni". La linea Verde è lunga sette chilometri, da via dei Mille a Corticella, di cui 1,2 chilometri in sovrapposizione con la Rossa.