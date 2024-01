Tram Verde, presidio contro l'abbattimento degli alberi in Bolognina: “Continueremo a protestare”

Bologna, 27 gennaio 2024 - Un sit-in per dire no all'abbattimento dei 22 platani di via Ferrarese, che dovranno lasciare spazio alla realizzazione di un sottopasso per i lavori della linea Verde del tram, nel tratto stradale Ferrarese-Mazza-Bolognese.

Il Comitato 'No sottopasso Ferrarese' si riunisce nuovamente sotto i busti degli alberi, "uno dei pochi polmoni verdi rimasti nella zona". Dai residenti della Bolognina ai cittadini comuni, includendo adulti, giovanissimi e bambini, il tratto verde stamattina è affollato di persone. "Continueremo a protestare, perché non vogliamo il sottopassaggio, con il relativo abbattimento dei 22 platani - afferma il Comitato -. Sarebbe uno squarcio per la Bolognina da un punto di vista sociale: si tratta di una strada storica che non merita una bruttura di questo tipo". La costruzione della galleria è legata ai lavoro per la linea Verde della tranvia.

"Non siamo contrari al tram, perché Bologna ha bisogno di una riforma urbanistica, visto che la sua vivibilità a livello di trasporti sta diminuendo - precisano i membri -. Ma all'interno dell'opera, la realizzazione della galleria ha dei limiti ed è troppo invasiva. Nel progetto è riportato che ci sarà un aumento dell'inquinamento: il calcolo è basato solo sull'inquinamento del sottopasso, ma in realtà l'incremento sarà maggiore visto che non ci saranno più gli alberi e, in compenso, le carreggiate aumenteranno".

In più, il sottopassaggio "finirà in corrispondenza delle scuole Testoni - tuonano -. L'amministrazione spiega che l'opera non potrebbe essere realizzata in nessun altro modo, ma l'architetto che ci appoggia ha proposto un progetto alternativo: abbiamo chiesto a Comune e Quartiere di avere i dati solidi su cui basarci. Ma questi non sono ancora stati trovati né recapitati". Il confronto con l'amministrazione è necessario. "Ci aspettiamo uno stralcio totale dell'opera, ma ormai è una speranza vana - continuano i cittadini -, perché il progetto è quasi del tutto esecutivo e l'opera si farà. Desideriamo ulteriori confronti con l'amministrazione, che sicuramente ci saranno, e confidiamo in uno sforzo maggiore, che non deve essere di sole parole: vogliamo uno sforzo in linea con quello che l'amministrazione prevede di fare per i prossimi anni". Al presidio del Comitato si è unito il corteo della manifestazione contro la demolizione delle scuole Besta.

"Il parco Don Bosco va salvato - gridano i manifestanti -. Ci sono progetti sbagliati che vanno fermati, e noi siamo qui per affermarlo". Al fianco dei due sit-in, c'è Legambiente.

"Ci stiamo impegnando perché il progetto collegato al passaggio delle due linee del tram possa non prevedere il sottopasso - conclude il presidente Claudio Dellucca -, nel quale passeranno i veicoli. Chiediamo che si riesca a fare uno studio sui flussi di traffico, dirottandoli in parte sull'asse di via Creti e Tibaldi, prevedendo anche una semaforizzazione: in questo modo vorremmo fare in modo che le due linee che viaggiano in senso opposto possano comportare un solo binario. Questo porterebbe a snellire il traffico e a non abbattere i 22 platani, un valore importante per la zona. Sosteniamo il tram, ma in certi criteri, e questo è un caso in cui l'amministrazione deve andare incontro alle esigenze dei cittadini".