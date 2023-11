Tram, via a nuovi lavori. Cantieri in viale Aldo Moro

In viale Aldo Moro, da lunedì, saranno eseguiti alcuni lavori propedeutici al futuro cantiere della Linea Rossa del tram. Lo ha segnalato ieri il Comune, i cantieri dureranno per circa quattro settimane e il tratto di viale Aldo Moro interessato è quello compreso tra la rotonda Leone Pancaldi e via Serena.

Saranno dunque aperti dei "cantieri puntuali per risolvere le interferenze con i sottoservizi (reti e tubazioni interrate) in anticipo rispetto all’avvio del cantiere per la realizzazione della tramvia", ha spiegato l’amministrazione, sottolineando che si tratta di una metodologia già sperimentata a settembre nel lotto della tranvia che riguarda il tratto finale di via Saffi: l’obiettivo è "minimizzare gli imprevisti e i ritardi che possono generarsi durante i lavori". Queste attività preliminari comporteranno restringimenti localizzati prima sul lato nord della carreggiata e poi su quello opposto, garantendo comunque sempre una corsia per senso di marcia. La viabilità pedonale sarà garantita, mentre le tre fermate dei bus Tper saranno sospese e ricollocate su entrambi i lati della strada a circa 160 metri dalla rotonda Pancaldi.

Al termine di queste attività, gli scavi verranno "ripristinati con soluzioni che saranno provvisorie – ha riferito Palazzo D’Accursio – in attesa dell’intervento di riassetto complessivo da eseguirsi con la realizzazione del tram in quel tratto di strada".

Mentre proseguono, intanto, i lavori della Città 30 per il rinnovamento di viale Oriani e gli interventi in via Toscana, da lunedì avranno inizio anche quelli per il potenziamento della rete ciclabile della ciclovia 8 San Donato. Il primo intervento riguarda il tratto che va da porta San Donato a via Ranzani ed è finanziato dall’appalto ‘Bike to work 2021’. Il progetto di riqualificazione del tratto citato, per un’estensione complessiva di circa 250 metri, prevede per cominciare l’eliminazione della corsia riservata al trasporto pubblico in direzione centro e la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale colorata dotata di un cordolo di separazione. "La realizzazione della pista ciclabile bidirezionale separata lungo il lato ovest della carreggiata a senso unico per i veicoli – ha fatto sapere il Comune – ha l’obiettivo di dare continuità ai percorsi ciclabili esistenti lungo la tangenziale delle biciclette e quelli provenienti dal centro storico fino all’incrocio con via Ranzani". I lavori, poi, porteranno al ridimensionamento della corsia utilizzata dai veicoli in direzione esterna e, contestualmente, all’allargamento e alla riqualificazione del marciapiede lungo il lato est della carreggiata.