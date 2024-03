Tram in via Riva Reno: oggi partono i cantieri. Orioli: "Serve pazienza. Pronti a garantire aiuti"

Bologna, 25 marzo 2024 – Oggi parte il ‘cantierone’ di via Riva Reno. In realtà si tratta di interventi preliminari che anticipano quello che sarà l’intervento vero e proprio al via da metà aprile. I primi lavori prevedono la modifica del corsello stradale tra via Riva Reno e via Brugnoli con la rimozione dell’area pavimentata posteriore alla chiesa di Santa Maria della Visitazione e dell’area ora adibita a sosta per le moto. Si proseguirà, poi, con la rimozione temporanea del marciapiede e degli adiacenti stalli di sosta (circa 40) sul lato sud della via tra la rotonda di Piazza Azzarita e via Brugnoli per predisporre la nuova viabilità. Sempre oggi al via anche i lavori a Borgo Panigale in via Marco Emilio Lepido, nel tratto compreso tra le vie Persicetana e Cavalieri Ducati. L’area dei lavori interesserà il lato sud della carreggiata e verrà comunque mantenuta la circolazione nei due sensi con una corsia per senso di marcia. Il tratto è anche interessato dalla realizzazione del nuovo parcheggio di via Savonarola, intervento già in corso senza impatti sulla viabilità, che metterà a disposizione 86 nuovi posti auto e 6 per le moto, oltre a dotare l’area di 25 nuove alberature.

Il cantiere di via Riva Reno visto dall’alto

“Servono pazienza e fiducia. La città sta attraversando una trasformazione epocale". L’assessora alla Nuova Mobilità, Valentina Orioli, è consapevole delle difficoltà di quello che sarà il cantiere più complesso per il tram: quello di via Riva Reno. I lavori partono oggi, anche se l’ok finale della Soprintendenza ancora non c’è: "Siamo in attesa...".

Parte il cantiere: che cosa si devono aspettare residenti e commercianti?

"La prima fase dei lavori riguarda l’area tra la chiesa di Santa Maria della Visitazione e la rotonda di piazza Azzarita. Si tratta di lavori preparatori, prima di entrare nel vivo del cantiere verso metà aprile. L’area è quella centrale, interessata alla scoperchiatura del canale. S’inizia con le opere preparatorie, si demoliranno marciapiedi e superfici pavimentate dietro la chiesa. Sul lato sud della strada verranno, quindi, tolti stalli auto e moto e verrà predisposta la viabilità alternativa per permettere ai residenti di circolare durante l’intervento".

Il punto dolente sono i parcheggi: se ne perderanno 126.

"Sì, ma a fine cantiere. Da lunedì (da oggi, ndr ) verranno gradualmente tolti posti auto e moto dietro la Chiesa. Nella prima fase dei lavori sono interessati 140 stalli: sappiamo che sarà un momento difficile".

Come compenserete?

"Abbiamo fatto una serie rilievi diurni e notturni e risulta che il tasso di occupazione dei parcheggi di giorno da parte dei residenti è del 30 per cento; del 50 per cento, invece, di notte. Basandoci su queste cifre abbiamo trasformato una settantina di strisce blu (a pagamento) in bianche (per i residenti), mentre in via della Grada verranno predisposti stalli a rapida rotazione, per facilitare i clienti delle attività commerciali".

In via Riva Reno e nelle zone limitrofe al cantiere del tram cresce lo scontento. E dopo Pasqua i negozianti potrebbero scendere in piazza a protestare. Ve l’aspettavate?

"Abbiamo incontrato Ascom e altre associazioni di categoria e con l’assessora Luisa Guidone abbiamo contattato anche i negozianti uno a uno. Abbiamo spiegato a tutti la situazione, cercando di venire incontro alle diverse esigenze. Abbiamo predisposto le convenzioni col parcheggio Apcoa, rafforzato il collegamento con quello del Tanari e preso l’impegno a predisporre aree di carico scarico man mano che si procede con il cantiere. È poi previsto un bando a sostegno dei commercianti dell’area".

I commercianti chiedono indennizzi diretti, non sgravi fiscali.

"Gli indennizzi si danno a fronte della dimostrazione di un mancato incasso. Per noi, quindi, è una misura che non coglie la necessità di agire con tempestività. Ma al di là della scelta tra indennizzo o bando, il Comune garantisce la disponibilità a riconoscere un aiuto".

Aiuto che, però, potrebbe non essere abbastanza...

"Ci vuole pazienza e fiducia, nell’ottica di una trasformazione in meglio della città. Andando avanti nei cantieri si vedrà il rinnovamento degli spazi che saranno più belli e fruibili. Un primo assaggio si è visto in via Saffi, ma sarà visibile presto anche in altre zone. Dai confronti avuti, comunque, non vedo uno scontro arrivato a livelli altissimi... ci chiedono spiegazioni, com’è giusto che sia. E noi siamo sempre pronti a rispondere".

Intanto proseguono i contatti con il ministero, dopo l’invio degli ispettori?

"C’è in atto uno scambio tecnico, niente di particolare. Siamo in linea con la tabella di marcia".

Lo scontro con il Mit, però, prosegue anche sui fronti Passante e Città 30....

"Sul Passante lo stallo non dipende certo dal Comune... E sulla Città 30 c’è un tavolo con Anci e le altre città 30 per capire come applicare la direttiva".

Siete disposti a fare modifiche per evitare l’annullamento delle ordinanze o il commissariamento?

"Mi sembra una valutazione prematura. Il tema non è all’ordine del giorno".