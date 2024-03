Tram, via Riva Reno è già in tilt. “E il cantiere ancora non c’è”

Bologna, 12 marzo 2024 – La fotografia di via Riva Reno alle 9 di mattina parla da sola. I cantieri del tram non sono ancora arrivati, eppure la strada è già piombata nel caos. Una lunga, interminabile coda di auto si protrae dalla chiesa di Santa Maria della Visitazione (o del Ponte delle Lame) fino alla rotonda di piazza Azzarita, proprio lì, nel tratto che a breve sarà chiuso per consentire i lavori della tramvia.

Due autobus sono bloccati nel traffico, così come un’altra corriera qualche metro più in là. C’è qualche auto lasciata in doppia fila, c’è chi con lo scooter si butta in una gincana per superare le macchine, c’è qualche automobilista esasperato che apre la portiera, scende e, con le mani nei capelli, fa due passi per avvicinarsi e vedere meglio la situazione.

Da una finestra, una residente riprende tutto con il telefono: "I lavori non sono ancora iniziati e già il traffico è in tilt – sottolinea la lettrice –. Nessuna segnalazione, nessun vigile e l’esasperazione degli automobilisti è alle stelle".

Via Riva Reno è effettivamente piombata nel caos. I disagi iniziano dalle 8 di mattina, quando tanti residenti si svegliano, si mettono in marcia verso il luogo di lavoro e si intrecciano con chi si trova a passare nella zona di via San Felice, una delle principali arterie che portano in centro. Poi, i fastidi diminuiscono e si attenuano fino al pomeriggio.

Alle 12, un’altra scena emblematica: a pochi metri dal PalaDozza è stato costruito uno dei container rossi, gli ‘infopoint’ del tram, dove un operatore – ogni giorno dalle 9 alle 13 – presidia lo sportello. Il tram è sulla bocca di tutti, se ne parla sul Carlino , se ne parla al bar, se ne parla in strada all’ombra, al riparo da un timido sole primaverile.

Alcune signore si avvicinano al casottino rosso e comincia a parlare con l’operatore, che spiega: "Ora i lavori riguardano il lato destro, poi si sposteranno sul sinistro, fino a che non sarà completata la rimozione dei sottoservizi – spiega l’uomo dentro il container –. Poi si procederà all’intervento propedeutico a scoperchiare il canale del Reno". Le signore borbottano, ma fanno cenno di sì con la testa e sembrano capire. "Quanto ci vorrà, alla fine?", chiedono in coro. "Qualche mese, il clou sarà durante l’estate", replica l’operatore. Ieri è iniziata la rimozione dei cavi dei filobus, dopo l’intervento – partito a inizio marzo – che aveva attivato i primi scavi archeologici.

La giornata continua fino all’ora X: le 17 di pomeriggio. Bologna si rimette in moto ed esce dall’ufficio, ed ecco che in via Riva Reno torna il traffico delle grandi occasioni fino alle 20. I clacson strombazzano, i ‘nomi’ volano e trovare un parcheggio per la propria auto torna ad essere un’impresa impossibile. "E vedremo come sarà quando il tram arriverà davvero...", insiste un’altra residente. "C’è chi ha detto sarà come i Navigli, ma qua già non si vive più".