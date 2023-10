Tram, via Saffi ancora senza pace. Buche in strada dopo l’asfaltatura

Non c’è pace per via Saffi. La maxi buca comparsa tra via Floriano Ambrosini e via dello Scalo, rattoppato ieri, è solo l’ultimo dei fastidi che continuano a disturbare la viabilità e la tranquillità di residenti e commercianti, o anche quella di chi fosse semplicemente di passaggio in zona. Questa volta, però, nessun intervento relativo al Ravone, che dall’alluvione in poi è rimasto attenzionato e ha subito i lavori di risistemazione – finiti in estate – con il conseguente ripristino della circolazione nella via. C’entra piuttosto il tanto discusso tram: i cantieri per la linea rossa da tempo tengono sotto scacco il traffico tra Saffi e via Emilia Ponente e, con l’inizio dell’anno, arriveranno anche a ridosso della porta. E così, intanto, sono partiti i ‘ritocchi’ per risolvere anticipatamente "le interferenze presenti a livello di sottoservizi trasversali" in via Saffi, come spiegano dal Comune. Ripristini provvisori in attesa che, a partire da gennaio, venga avviato il cantiere B15 della ‘Rossa’, con il completo rifacimento dell’asfalto.

I lavori in questione, cinque ‘tagli’ perpendicolari alla carreggiata, e la conseguente riasfaltatura hanno dato vita a buche piuttosto evidenti, segnalate più volte dai cittadini che, più di altri, transitano su via Saffi in direzione centro: quel tratto di strada presenta infatti una corsia preferenziale, su cui vigilano gli attenti occhi elettronici di ‘Rita’ (il sistema di controllo degli accessi) ed è percorso prevalentemente da bus, taxi e da chi non utilizza l’auto per spostarsi autonomamente. Pedoni colpiti da quell’enorme buca o ciclisti che sono caduti inciampando nel dosso hanno sollevato l’attenzione sul problema, insieme a Matteo Di Benedetto, consigliere comunale della Lega: "Poche settimane dopo la riasfaltatura la strada è già devastata ed è pericolosa – sferza l’esponente del Carroccio –. Lepore ha rivendicato la velocità dell’intervento, ora non ha nulla da dire sul fatto che si tratti di un lavoro fatto con i piedi? Il Comune è dovuto intervenire già diverse volte dopo la riapertura per mettere ulteriori pezze. Non è accettabile".

Da Palazzo d’Accursio fanno sapere come non si tratti di una pavimentazione definitiva e destinata a durare, nonostante l’impresa incaricata abbia già avuto indicazione di riparare le parti che presentano una rottura, proprio come successo ieri. Via Saffi, tuttavia, sembra proprio non trovare pace.