Tram, vince il rosso-oro. Lepore: "Non stona . Sarà come IronMan"

Sarà proprio come il costume di Iron Man, come simpaticamente annuncia il sindaco Matteo Lepore sui social, il tram della Linea rossa. Quindi oro e rosso.

Si è chiuso domenica il sondaggio pubblico rivolti ai cittadini, in cui si chiedeva loro di votare la livrea del mezzo che solcherà le nostre strade, da Borgo Panigale – passando per il centro storico – alla facoltà di Agraria. Vincitrice, anche se con pochi punti di scarto, la proposta A, intitolata ‘Identità tradizione, nobiltà e prestigio’.

Il Comune infatti fa sapere che su quasi trentamila preferenze (29.134 per la precisione), il primo look ha totalizzato 14.693 voti contro i 14.233 della proposta B, dal nome ‘Bologna Il Rosso’, con una differenza ridotta, di soli 460 voti. In più, altre 208 persone hanno partecipato al sondaggio, senza però selezionare alcuna scelta.

"È stato un bell’esempio di come si possa far funzionare il sistema di voto del Comune – commenta il sindaco Lepore – Si potrà replicare anche per altre cose in futuro".

E se è il popolo a decidere, solo il colore in questo caso, la scelta è fatta: "Avremo questa nuova immagine della città, oro e rosso, che caratterizzerà Bologna insieme con i suoi portici", continua il primo cittadino.

A strappare un sorriso è il post pubblicato ieri mattina da Lepore stesso sui suoi canali social, in cui un’immagine ritrae la livrea vincitrice con in primo piano il personaggio dei supereroi Iron Man, che indossa il costume degli stessi colori della nuova linea tramviaria.

"Era una cosa simpatica", precisa il primo cittadino. E sulla sfida cromatica, "si sono fatte diverse squadre, è stato un dibattito molto sentito – dice –. A riprova che tra i due colori la distanza è stata veramente poca".

I mezzi rosso e oro saranno ben "33 e in occasione di alcuni eventi potranno essere colorati in modo differente. Un colore che non stona rispetto a quelli cittadini e a quelli degli altri mezzi pubblici. Complice il rifacimento delle strade, che saranno più belle, credo si noterà un’altissima qualità".

E intanto sui social gli utenti si scatenano: "Grande. Si trasforma anche?", ironizza un cittadino, definendo il nuovo mezzo "un Transformer", serie di film di fantascienza in cui le vetture diventano robot.

A cascata altri commenti, tra cui "speriamo che Irontram ci salvi dal traffico".