Trampolieri e sputafuoco, tuffo nel Medioevo

A Castel di Casio torna la tradizionale rievocazione medievale. Il 22 e il 23 agosto, sotto la torre del paese appenninico che fu sede del capitanato della Montagna, si spalancheranno le porte del tempo e, dagli stretti vicoli, si leveranno alti i rumori, le luci e i suoni provenienti da secoli lontani. Arrivata alla trentacinquesima edizione, la manifestazione offre molte proposte agli appassionati delle celebrazioni storiche: gli Sbandieratori e i musici in giro per l’abitato scandiranno il ritmo della festa mentre nelle piazze un vasto assortimento di bancarelle offrirà ogni tipo di prodotto. Agli angoli delle strade le mani operose dei volontari riproporranno i gesti degli antichi mestieri e le locande offriranno pietanze e bevande d’ altri tempi.

Tanti e variegati i momenti di intrattenimento e gli spettacoli offerti dall’organizzazione: falconeria, ululati di lupi e selvatici, mangiafuoco, trampolieri e giochi antichi distribuiti a piene mani lungo i due giorni dell’evento. Fra le novità di quest’anno due accampamenti medievali, allestiti ai margini dell’abitato. Unica concessione al presente, l’esibizione di bolle di sapone per la gioia dei più piccoli. " L’idea della festa – racconta Federica Cerè, consigliera comunale e socia della pro loco dal 2014 – venne a Carlo Cosimi, un castellano a cui oggi è dedicata la sala civica del paese. Nel tempo la manifestazione si è ingrandita e oggi, su due serate, contiamo più di diecimila presenze, un’enormità per un piccolo paese come il nostro". L’edizione di quest’anno sarà aperta, venerdì 22 agosto alle 18, da una conferenza del prof Renzo Zagnoni dal titolo ‘La montagna prima del mille’. "La rievocazione di Castel di Casio – afferma soddisfatto il sindaco Daniele Bertacci – è uno degli eventi più importanti dell’estate della montagna bolognese. Sono grato alle centinaia di persone che la rendono possibile. Come amministrazione ci adopereremo perché la tradizione possa proseguire nel tempo".

L’organizzazione della rievocazione è curata in ogni dettaglio, con moltissimi figuranti in costume per le vie del paese. Nelle scorse settimane è stata organizzata una capillare distribuzione degli abiti d’epoca a cui hanno aderito più di un centinaio di persone, senza contare che in tanti indosseranno costumi di loro proprietà, cuciti su misura per rendere l’ atmosfera medievale del borgo ancora più verosimile. A Castel di Casio, ogni anno per due giorni, ci si imbarca sulla macchina del tempo con destinazione Medioevo.