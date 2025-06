Tranciato cavo della fibra ottica: "Disagi da tre anni, adesso basta"

Tranciato un ‘cavo ‘volante’ della fibra ottica sulla strada provinciale 55 nel territorio di Alto Reno Terme. A darne notizia è stata Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale che, in passato, aveva già denunciato il problema. "Nel 2022, a seguito di un temporale, è caduto un traliccio e, da allora, la situazione è questa. Tim, proprietaria dell’infrastruttura, ai tempi dichiarò che la posa a vista del cavo non avrebbe determinato alcun impatto sulla qualità del servizio. Eppure, la realtà dimostra l’opposto". Le ragioni del guasto, con ogni probabilità, sono accidentali. Il cavo a terra, posto a fianco del tracciato stradale, copre il tratto interrotto dalla mancanza del traliccio e avrebbe dovuto rappresentare una soluzione temporanea. La Regione Emilia-Romagna, in una risposta scritta a un quesito della stessa Evangelisti nel 2023, sosteneva che "Tim si è attivata per progettare una soluzione alternativa e sono prossime le richieste di autorizzazioni verso gli enti preposti".

A ritardare l’ intervento del gestore del servizio, probabilmente, contribuiscono le caratteristiche e la bassa densità abitativa della zona che rendono il ripristino a carico del gestore più costoso e meno redditizio. In ogni caso, a distanza di due anni, la situazione è immutata, come conferma anche il sindaco Giuseppe Nanni. "Il versante su cui corre la linea aerea è aspro e roccioso, ma non si possono tenere cavi a vista, esposti a ogni tipo di incidente. Mesi fa mi risultava che qualcosa si stesse muovendo ma non ho saputo più nulla". Evangelisti non demorde: "Presenterò una nuova interrogazione all’assemblea. Non si può tenere così un’infrastruttura tanto importante per cittadini e imprese".

Fabio Marchioni