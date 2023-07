Transazione ecologica e digitale Dieci progetti con il fondo regionale

Dodici progetti per un investimento di 9,4 milioni di euro fra transizione digitale ed ecologica, riduzione delle disuguaglianze e turismo. Sono alcuni degli obiettivi previsti dall’agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) del nuovo circondario imolese. Una sfida che può contare su sei milioni e 470.000 euro di fondi Ue. Si va, solo per citare alcuni interventi che riguardano oltre a Imola Mordano, Castel San Pietro Terme, Medicina, Castel Guelfo e Dozza, dalla realizzazione di nuovi collegamenti ciclo-pedonali e piste ciclabili alla creazione di laboratori urbani e culturali; dalla riqualificazione e valorizzazione di aree urbane ed edifici pubblici (tra cui una scuola, una piscina comunale e un parco) a progetti per l’assistenza degli alunni con disabilità. Quella del nuovo circondario imolese è una delle 14 Atuss dell’Emilia-Romagna.