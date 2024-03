Transazione energetica. Al via gli incontri al Labtec

Comunità energetica, al via agli incontri informativi al Laboratorio territoriale per l’energia condivisa. Lunedì alle 20,30, con il primo incontro dal titolo "Cer (Comunità energetica rinnovabile) del Comune: caratteristiche, modalità operative e stato dell’arte", organizzato nella biblioteca comunale Natalia Ginzburg. Introdurrà la serata la sindaca Belinda Gottardi. Il Comune di Castel Maggiore è uno dei 13 enti regionali che, grazie ai fondi europei della Regione e al supporto di Aess (Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile), daranno inizio al Labtec. Una serie di incontri partecipati che avrà l’obiettivo di attivare una riflessione sulla transizione energetica, sulle opportunità ad essa legate e sul contributo attivo che ognuno può dare a questo importante processo di decarbonizzazione e contrasto al cambiamento climatico. A pieno regime il Comune punta ad arrivare all’installazione di undici impianti fotovoltaici, dieci su edifici pubblici e uno in area privata. Possono essere coinvolti singoli cittadini, condomini e imprese. "Labtec di Castel Maggiore - dice Gottardi - è uno strumento che si aggiunge alle azioni già messe in campo dall’amministrazione comunale a sostegno della transizione energetica del comune, a cui si aggiunge un tassello in più: il coinvolgimento attivo di cittadini, associazioni e imprese di Castel Maggiore interessate a partecipare in modo diretto alla costituzione di iniziative locali di energia condivisa. Ad esempio, attraverso l’adesione a gruppi di autoconsumo collettivo o partecipando a configurazioni di comunità energetiche rinnovabili".