Transfobia, un rifugio per chi è discriminato

Un tetto a San Lazzaro di Savena per le persone rifiutate a causa del proprio orientamento sessuale. Nasce, in un alloggio Erp, un nuovo centro di accoglienza per le persone Lgbtqi+: la Casa Arcobaleno è la prima in tutta la Città Metropolitana.

La data di nascita della Casa Arcobaleno è stata fissata il 20 novembre, Transgender Day of Remembrance che ricorda le vittime di transfobia. La struttura è stata intitolata a Lucy Salani, l’unica persona trans italiana a essere sopravvissuta al campo di concentramento di Dachau, ed assegnata per i prossimi 18 mesi (prorogabili) al Gruppo Trans, ente capofila del progetto che ha coinvolto diverse associazioni e realtà del territorio e che prevede oltre all’accoglienza, servizi assistenziali, sanitari ed educativi per le persone ospitate.

Sottolinea Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. L’articolo 3 della Costituzione, tra i punti più alti dell’elaborazione giuridica e politica del mondo intero, rischia di rimanere lettera morta: se nei contesti sociali e familiari le persone vengono emarginate o ripudiate per il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere. Per questo le Istituzioni hanno il dovere di provvedere a rendere concreti i valori fondativi del vivere civile: dare gli strumenti alle persone discriminate per poter vivere una vita di dignità e inclusione". Orgoglioso Christian Leonardo Cristalli, coordinatore di Casa Arcobaleno e delegato alle politiche trans nella segreteria di Arcigay Nazionale: "L’Italia non è una paese per persone transgender, ma San Lazzaro sì. Sono stati quattro anni di lavoro per costruire questa opportunità. Oggi c’è una rete di soggetti che sostiene l’apertura di Casa Lucy Salani".

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Ikea e al suo progetto ’Un posto da chiamare casa’, un modello di collaborazione con il territorio per recuperare, riqualificare e arredare spazi abitativi, trasformandoli in luoghi di accoglienza destinati ad ospitare e supportare chi ne ha più bisogno.

Per Casa Lucy Salani, però, che ad ora ha due posti, c’è ancora molto da fare e per questo è stata lanciata una raccolta fondi, della durata di 50 giorni, sulla piattaforma Eppela: una raccolta fondi che ha l’obiettivo di arrivare dapprima a continuare ad arredare gli spazi e, poi, riempirla di tutto quel supporto necessario alle persone ospitate: mediatori culturali, medici esperti, inserimento lavorativo e tanto altro.

Zoe Pederzini