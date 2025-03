Transizione climatica. La sfida globale prosegue. Banche e Pmi a confronto

Affrontare il cambiamento climatico è una sfida che riguarda tutti, anche il sistema bancario e quello delle piccole e medie imprese, la spina dorsale manifatturiera del Paese. Di questo si parlerà oggi nella Sala dei Cento di Intesa Sanpaolo in via Farini 22, in occasione del convegno ‘Transizione climatica: una dialogo tra banche e Pmi per creare opportunità’, organizzato dall’Università di Bologna, Dipartimento delle Arti, e dalla Direzione Regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo, guidata da Alessandra Florio. Il confronto verterà su come le banche possano supportare le piccole e medie imprese nella valutazione dei rischi climatici e nel perseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione. L’incontro ha come obiettivo la sinergia tra tutti gli attori di questa sfida cruciale: accademia, settore bancario, imprese e professionisti che, con competenze diverse ma complementari, assicurano il perseguimento del successo sostenibile delle imprese e degli interessi di tutti gli stakeholders.

Presiede l’evento il professor Donato Masciandaro dell’Università Bocconi, autorità in materia di regolazione dei mercati finanziari, mentre la direzione scientifica è affidata alla prof.ssa Paola Manes, ordinario di diritto privato nell’Università di Bologna ed esperta di corporate governance di banche e assicurazioni. I rischi climatici al cospetto dei vincoli normativi saranno analizzati da Fabio Verachi, ESG enterprise manager di Intesa Sanpaolo. Il tema è quanto mai attuale, data la complessità e la vastità della regolazione europea e la recente decisione della Commissione di alleggerirla e semplificarla e visti i venti contrari agli impegni sul clima, che soffiano dagli Stati Uniti. La discussione si aprirà con l’analisi dell’impatto delle norme sul sistema bancario, delle modifiche di governance che le imprese dovranno attuare in seguito all’attuazione della ‘Direttiva Csd3’ sulla corporate susteinability due diligence e degli strumenti che le banche mettono al servizio delle imprese per agevolare la transizione e creare valore. Nella seconda parte, spazio alla tavola rotonda che vede protagoniste le imprese che già hanno con successo avviato il processo di transizione in dialogo con la banca e i professionisti, tra opportunità, occasioni di apertura ai nuovi mercati e accrescimento della propria competitività.

Nonostante le incertezze geopolitiche di questi ultimi mesi, il convegno di oggi segnala la volontà di non arretrare sugli obiettivi assunti dalle imprese, dalle banche e dagli operatori professionali coinvolti nel processo per garantire una transizione verde resiliente e sostenibile a vantaggio della collettività.

m. p.