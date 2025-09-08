Trapiantato di rene, medaglia d’oro ai World Transplant Games: “Mi è stata restituita la vita”

Bologna, 8 settembre 2025 – Il trapianto di rene non lo ha certo fermato, anzi: con la squadra di volley, per la terza volta, ha portato a casa la medaglia d’oro nei World Transplant Games (le olimpiadi alle quali partecipano atleti e persone che hanno subito trapiantati, ndr).

Alessandro Pege, 52 anni, dirigente d’azienda padovano, oltre che essere un atleta è un grandissimo esempio, in quanto ha subito il trapianto al Sant’Orsola nel 2018 e la sua storia di persona malata inizia da molto lontano, come lui stesso racconta.

"Tutto prende il via dall’adolescenza perché nella mia famiglia la malattia è ereditaria quindi, già a 16 anni, ero sottoposto a una serie di controlli e a 18 il problema si è materializzato – ricorda –. Quindi per molti anni ho effettuato tutta una serie di terapie cercando di tamponare la situazione, intanto mio padre iniziava la dialisi e poi il trapianto. Io assistevo a quello che poteva essere anche il mio destino".

Infatti, come prosegue nel racconto Alessandro "nel 2014 le mie condizioni sono peggiorate e ho iniziato anche io la dialisi. Sono sempre stato una persona sportiva, ho scelto la dialisi peritonale che consente una specie di vita sociale, perché permette di essere fatta alla notte al proprio domicilio. Il vantaggio è quello di continuare a fare sport e così è stato. Intanto attraverso mio padre ho conosciuto Aned (Associazione nazionale emodializzati, ndr) – con la quale partecipa ai campionati mondiali dei trapiantati – e ho visto che aveva una divisione sport. L’associazione faceva un convegno, qui in città a Bologna, ho partecipato e conosciuto i referenti. Ho iniziato qualche allenamento e la mia prima partita l’ho fatta a luglio 2015: in quel periodo ero l’unico della squadra che faceva dialisi, gli altri erano tutti trapiantati".

Pege sottolinea che avere per compagni e compagne (la squadra è mista) persone che avevano già subito il trapianto "mi ha dato molta speranza. E è quello che testimoniamo anche oggi andando negli ospedali e incontrando associazioni: il trapianto restituisce la vita. Cerchiamo anche di promuovere la donazione che è fondamentale".

L’uomo racconta quando è avvenuto il suo trapianto: "Essendo di Padova avevo la priorità sul centro padovano, ma erano quasi tre anni che aspettavo. Ho scoperto che avevo la possibilità di scegliere un secondo centro e ho scelto Bologna, a maggio ho fatto tutti gli esami e il 31 luglio mi hanno chiamato e la notte tra il 31 e il 1 agosto 2018 sono stato trapiantato".

Il primo mondiale che Pege ha fatto è stato un anno dopo, nel 2019 a Newcastle: "Lo ricordo in modo particolare sia perché è stato il primo mondiale e poi perché erano diversi anni che la squadra di volley non vinceva, battendo per altro in finale l’Olanda. Poi c’è stata la pausa determinata dal Covid, nel 2023 siamo andati a Perth, in Australia e anche qui abbiamo vinto". La scia vittoriosa di Pege e della sua squadra di pallavolisti non si ferma qui: poche settimane fa a Dresda, in Germania, è arrivata la terza medaglia d’oro".

Nella squadra ci sono sia uomini che donne, trapiantati di cuore, fegato, polmoni, rene, pancreas, midollo: "Noi diciamo sempre che in campo non siamo in sei, ma in dodici: noi e i nostri donatori e non ci sono limiti di età, la Federazione consente dai 16 ai 70 anni".