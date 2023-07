Trapianto di rene da sveglia "Rinata con il dono di mia madre"

di Donatella Barbetta

"Mi sento rinata". Veronica, 25 anni, cesenate, ha ricevuto un rene dalla madre e ha affrontato l’intervento da sveglia. È il primo trapianto effettuato in anestesia loco-regionale all’Irccs Sant’Orsola, dove più équipe hanno lavorato insieme. La paziente, con fibrosi cistica, non avrebbe potuto sostenere l’intubazione e quindi l’anestesia generale. "il quadro clinico di Veronica rendeva impossibile anche solo ipotizzare l’anestesia generale: i rischi erano troppo alti – spiega il professor Gaetano La Manna, direttore Nefrologia, dialisi e trapianto del Policlinico - Abbiamo scelto di proporle un trapianto con anestesia loco-regionale dopo un lungo confronto multidisciplinare. Nonostante la complessità dell’intervento abbiamo evitato alla paziente di continuare la dialisi e altre complicazioni".

Antonio Siniscalchi, direttore della Terapia intensiva post chirurgica dell’Irccs Sant’Orsola, conferma che "intubare Veronica era impossibile, c’era il rischio di una tracheotomia o serie complicanze respiratorie. Lei è stata brava durante l’anestesia loco-regionale, ha collaborato e ha tenuto duro anche dal punto di vista psicologico. Ha versato una sola lacrima, ma di gioia, quando è entrato in sala il rene della sua mamma e ci ha chiesto di farglielo vedere. L’abbiamo fatto". Per Matteo Ravaioli, direttore chirurgia addominale nell’insufficienza d’organo terminale e nei pazienti con trapianto d’organo, "dire che il trapianto l’ha fatto la paziente non è lontano dalla realtà, perché è riuscita a rimanere ferma per tre ore".

Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, manda "un abbraccio a Veronica e alla mamma" e poi ricorda che "il ministro Schillaci ha confermato che nel Fondo sanitario regionale mancano circa 4 miliardi di euro, noi lo diciamo da un anno e mezzo. Un’ammissione di difficoltà e criticità che speriamo si trasformi in una politica di governo". Chiara Gibertoni, direttrice generale del Sant’Orsola, aggiunge che "assieme al discorso generale del finanziamento del sistema sanitario, è necessario fare una riflessione sul tema delle grandi strutture pubbliche che concentrano la casistica più complessa e costosa. È fondamentale che questa risposta rimanga nel pubblico, senza selezione". Donini precisa che l’intervento "altrove è stato rifiutato perché forse troppo alto il rischio o per il carico di lavoro e dei costi".

Veronica, infatti, ricorda come è arrivata sotto le Due Torri. "Il mio percorso al Sant’Orsola è iniziato grazie al suggerimento del centro fibrosi cistica di Cesena (ieri è intervenuta anche la pediatra Elena Spinelli del Bufalini, ndr), dopo che ho ricevuto un rifiuto in un altro centro italiano. Al Policlinico, già dal primo colloquio, mi sono sentita rassicurata e ho ritrovato la speranza. Sono stata sempre convinta di voler fare il trapianto, anche quando mi è stata proposta questa soluzione e la necessità di essere operata da sveglia. Poche settimane fa ho ricevuto il rene donato da mia madre. L’intervento è andato bene e oggi mi sento rinata. Sono grata a tutti i medici per avere creduto in me e nella mia convinzione di volere affrontare questo intervento difficile". Commossa mamma Rosaria: "Non riesco a descrivere a parole cosa provo quando penso di avere avuto l’opportunità di donare il rene a mia figlia. Il senso è nella luce che è tornata nei suoi occhi".