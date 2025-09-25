“Trapianto tutto ok”. Polonara, un canestro contro la leucemia

Bologna, 25 settembre 2025 - Trapianto tutto ok. E’ lo stesso Achille Polonara a darne notizia sul suo profilo Instagram. Il trapianto di midollo osseo a cui è stato sottoposto il campione di basket, eseguito dall’équipe dell’ospedale Sant’Orsola è perfettamente riuscito.

Dopo la diagnosi di leucemia mieloide del giugno scorso, proprio mentre la sua Virtus era impegnata in semifinale dei playoff scudetto contro Milano, il giocatore, con il conforto della moglie Erika, si è sottoposto a un paio di cicli di chemioterapia ed alla terapie di rito in un centro specialistico di Valencia.

La scorsa settimana il ritorno al Sant’Orsola e dopo un nuovo ciclo di chemio sostenuto proprio nel policlinico bolognese, oggi Polonara è stato sottoposto al trapianto. Il midollo è arrivato dagli Stati Uniti, grazie ad una donatrice che si è confermata compatibile al 90 per cento. Adesso dopo il trapianto arriva la sfida più importante per Polonara che dal letto dell’ospedale San’Orsola ha postato una foto provato, ma come sempre con quello spirito ottimista, quella voglia di lottare, di affrontare di petto la malattia che ha sempre dimostrato nel basket come nella vita.