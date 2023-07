Trapianto di rene da sveglia a Bologna: il dono di una madre alla figlia

Bologna, 3 luglio 2023 - Una ragazza di 25 anni ha ricevuto un rene dalla madre e ha affrontato l'intervento da sveglia. E' il primo trapianto effettuato in anestesia loco-regionale all'Irccs Sant'Orsola, dove questa mattina sono state presentate le modalità dell'operazione.

La paziente, con fibrosi cistica, non avrebbe potuto sostenere l’intubazione e quindi l’anestesia generale. I medici “Veronica soffre di fibrosi cistica e il suo quadro clinico è complessivamente difficile, contraddistinto da un’insufficienza respiratoria che rendeva impossibile anche solo ipotizzare l’anestesia generale: i rischi erano troppo alti – spiega il professor Gaetano La Manna, direttore Nefrologia, dialisi e trapianto del Policlinico - Abbiamo scelto di proporle un trapianto con anestesia loco-regionale dopo un lungo confronto multidisciplinare. Siamo orgogliosi di averle offerto questa opportunità, perché nonostante la complessità dell’intervento abbiamo evitato alla paziente di continuare la dialisi e numerose altre complicazioni".

Antonio Siniscalchi, direttore della Terapia intensiva post chirurgica dell’Irccs Sant’Orsola, conferma che “intubare Veronica era impossibile, c’era il rischio di una tracheotomia o serie complicanze respiratorie. Oltre alla valutazione clinica in gruppo, c’è un aspetto che mi ha dato la certezza che potevamo darle questa opportunità: la sua motivazione e forza. Gestire un paziente in anestesia loco-regionale, sia prima sia durante l’intervento, è complesso: prima bisogna scegliere la terapia più specifica rispetto al caso, durante bisogna supportare la paziente anche dal punto di vista emotivo e questo richiede, se possibile, ancora più attenzione. Lei è stata brava, ha collaborato e ha tenuto duro anche dal punto di vista psicologico. Ha versato una sola lacrima, ma di gioia, quando è entrato in sala il rene della sua mamma e ci ha chiesto di farglielo vedere. L’abbiamo fatto”.

La paziente: “Mi sento rinata”

La giovane ricorda come è arrivata all'intervento sotto le Due Torri. “Il mio percorso al Sant'Orsola è iniziato grazie al suggerimento del centro fibrosi cistica di Cesena - precisa Veronica -, dopo che ho ricevuto un rifiuto in un altro centro italiano. Al Policlinico, già dal primo colloquio, mi sono sentita rassicurata e ho ritrovato la speranza. Sono stata sempre convinta di voler fare il trapianto, anche quando mi è stata proposta questa soluzione e la necessità di essere operata da sveglia. Finalmente poche settimane fa ho ricevuto il rene donato da mia mamma. L’intervento è andato bene e oggi mi sento rinata, sto tornando a fare la vita che facevo prima della dialisi. Sono grata a tutti i medici per avere creduto in me e nella mia convinzione di volere affrontare questo intervento difficile”.

La mamma

Commossa mamma Rosaria: “Non riesco a descrivere a parole cosa provo quando penso di avere avuto l’opportunità di donare il rene a mia figlia. Il senso è nella luce che è tornata nei suoi occhi. Quando il Sant’Orsola ci ha dato disponibilità a effettuare il trapianto mi sono proposta come donatrice. Siamo state operate la stessa mattina, ci siamo salutate con un abbraccio e un 'ti voglio bene'”.

Chiara Gibertoni, direttore generale dell’Irccs Sant’Orsola, afferma: “Quando ci si trova di fronte a casi così complessi è il gioco di squadra che fa la differenza. Inoltre, quando si parla di trapianti abbiamo anche dalla nostra l’esperienza e la ricerca che in questo ambito ci ha consentito di diventare un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico".