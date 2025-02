“Trascinata dall’auto dei rapinatori in fuga”

Crevalcore (Bologna), 11 febbraio 2025 – Trascinata dalla macchina di due ladri mentre cercava di riprendersi la sua borsa. E’ successo a Crevalcore, dove nei giorni scorsi un ladro ha scippato una signora. Ma lei non si è persa d’animo e si è aggrappata all’automobile su cui era salito il delinquente. L’auto è partita lo stesso, la donna ha resistito, per poi cadere sull’asfalto procurandosi ferite e traumi. Protagonista della brutta avventura è Alessandra Luppi, titolare di un’agenzia di pratiche auto in via di Mezzo Ponente.

“Mercoledì scorso intorno alle 18.30 – racconta la signora – come sempre avevo chiuso l’ufficio quando si è avvicinato un giovane che mi ha preso la borsa dalla bici ed è scappato verso un’automobile ferma. Non mi sono persa d’animo, l’ho inseguito. Il ragazzo è entrato nell’auto, lo sportello era rimasto semiaperto e mi sono aggrappata. Ma il complice alla guida invece che rimanere fermo, visto che in qualche modo avevo ‘bloccato’ l’auto, ha dato gas e sono stata trascinata per qualche metro per poi rovinare a terra. Alcuni passanti mi hanno soccorso e poco dopo è arrivata un’ambulanza. Sono stata portata in ospedale dove sono stata una notte e ho avuto una prognosi di 25 giorni”.

“Sono profondamente dispiaciuta – continua Alessandra –, visto che tenevo moltissimo alla mia borsa, dove tra l’altro c’erano dei soldi dell’ufficio. Colgo l’occasione per ringraziare coloro che hanno prestato i primi soccorsi, che mi hanno aiutato nei primi momenti, soprattutto la Pubblica assistenza di Crevalcore e i carabinieri”. “Sarebbe auspicabile – aggiunge Luppi – che quest’episodio portasse immediatamente a misure concrete per la nostra comunità: penso a una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio, maggiore presenza dei vigili urbani, sorveglianza di quartiere, più telecamere agli ingressi del paese. Insomma vorrei che ci sentissimo più sicuri”.

“Di telecamere – interviene il sindaco Marco Martelli – ne abbiamo istallate e poco alla volta ne metteremo altre. Per quanto riguarda la polizia locale i componenti non sono addestrati per fare ordine pubblico, il loro compito è un altro; poi in caso di bisogno vanno in supporto ai carabinieri e alla polizia, ma solo in supporto. E nessuno vuole più fare quel mestiere, i concorsi continui che si fanno periodicamente, vedono una scarsissima partecipazione. In settimana, alla luce di questo ultimo accadimento, incontrerò per l’ennesima volta le forze dell’ordine. Sono consapevole dello sforzo che stanno facendo considerando il personale a disposizione e soprattutto bisognerebbe che il loro lavoro non venisse vanificato. I reati anche i più banali dovrebbero avere una punizione adeguata; l’attuale sensazione è che non sia così”.