Trascorre la notte fuori. Portato in ospedale, muore poco dopo

È arrivato al Sant’Orsola ieri mattina verso le 6: i sanitari hanno provato a rianimarlo per due ore, ma purtroppo non sono riusciti a salvarlo. È deceduto attorno alle 8 Arfan Asghan, di nazionalità pachistana. Era un senzatetto, con problemi di alcolismo, e l’altra notte non ha fatto rientro al Bramante, la struttura d’accoglienza dove aveva un posto destinato a lui h24. A quanto risulta avrebbe trascorso la notte tra domenica e ieri all’aperto, in giro, per strada. Era stato accolto nelle strutture di accoglienza del Comune (Beltrame o altri dormitori) dal 2020.

Del suo posto riservato al Beltrame ha usufruito per diverso tempo e anche di recente era solito utilizzarlo, fatta eccezione per giovedì notte, quando non era tornato ed era stato portato all’ospedale Maggiore: aveva rifiutato il ricovero ed era stato dimesso contro parere medico. Fino a ieri mattina, con il tragico epilogo.

c. g.