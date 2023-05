Bologna, trasferimento da Villalba: "Presa in braccio e trasportata al Rizzoli"

Bologna, 19 maggio 2023 – "Al mattino presto sono arrivate le infermiere e ci hanno detto di prepararci per l’evacuazione. Sono stati momenti difficili, soprattutto per i ricoverati più anziani". Anna Casadei, 67 anni, di Lugo, operata all’anca la scorsa settimana a Villalba, negli spazi gestiti dal Rizzoli, ricorda con apprensione le fasi del trasferimento all’ospedale ortopedico. "Chi aveva bisogno di sostegno veniva aiutato a sistemare tutto nelle borse, mentre le cartelle cliniche sono state consegnate direttamente al personale dell’Istituto ortopedico che ci attendeva nell’atrio, dove siamo scesi tutti. Pioveva a dirotto, ma nessuno si è bagnato, l’organizzazione è stata perfetta, era presente anche la Protezione civile. Io posso già fare qualche passo con le stampelle, ma non riuscivo a salire sulla navetta, così sono stata presa in braccio. Per chi non si poteva alzare dalla barella era pronta l’ambulanza". La storia di Anna è resa più complicata dalla situazione in cui si trova Lugo: "Sarei anche potuta rientrare a casa, ma mio marito, che si era messo in viaggio, non è riscito ad arrivare, le strade non erano percorribili. Speriamo che domani (oggi, ndr) possa venire a prendermi. Qui al Rizzoli, intanto, ho fatto già due sedute di fisioterapia e mi viene monitorato il dolore. Insomma, non ho certo perso tempo, del resto mi trovo in una struttura d’eccellenza".

Gerardina Protupapa, caposala referente dei percorsi chirurgici del Rizzoli, mercoledì mattina ha raggiunto Villalba con la propria auto. "I taxi non si trovavano e così con Luisa Tuozzo, la nostra assistente sociale, sono andata direttamente. Ce la siamo vista brutta, c’era tanto fango e anche un albero lungo la strada. Quando siamo arrivate ho preso le cartelle cliniche dei nostri pazienti – precisa – e ho contribuito a organizzare i trasferimenti di 35 degenti, 31 al Rizzoli, mentre 4 sono stati spostati a Villa Erbosa per la riabilitazione. Intanto, man mano che i pazienti arrivavano al Rizzoli erano accolti da Monica Montosi e Marika Tomasello, infermiere che li hanno accompagnati nei vari reparti. È stata un’avventura che non dimenticheremo".