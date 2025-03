Trasferta vietata a Venezia ai tifosi rossoblù residenti a Bologna e provincia

Bologna, 27 marzo 2025 – Arriva a due giorni da Venezia-Bologna il via libera alla vendita dei biglietti del settore ospiti del Penzo.

La questione tagliandi per i tifosi rossoblù ha tenuto banco fino ad oggi, con il match attenzionato dopo gli episodi avvenuti tra le due tifoserie in occasione della partita giocata nel maggio 2022.

La sicurezza è rimasta al centro delle valutazioni delle autorità che alla fine hanno optato per la vendita del settore ospiti per i soli residenti al di fuori ella provincia di Bologna, comunque con l’obbligo di possesso della fidelity card.

Il prezzo dei tagliandi è fissato a 40 euro e comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Pala Expo Mestre allo Stadio Pier Luigi Penzo e viceversa. Il settore ha una capienza di 1.001 posti, con i tifosi rossoblù che potranno acquistare il biglietto nei punti vendita designati oppure online.

Una decisione che sicuramente lascerà l’amaro in bocca per i molti bolognesi pronti all’esodo per una partita importante per il prosieguo della corsa europea della squadra di Vincenzo Italiano, ancor più con l’entusiasmo alle stelle per il 5-0 rifilato alla Lazio nell’ultimo turno casalingo e la semifinale di andata di Coppa Italia in programma martedì prossimo contro l’Empoli.