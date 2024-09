Trasformare idee in progetti. L’Academy aiuta i team

L’Academy Call Imprese Abitanti a settembre arriva anche a Ozzano Emilia. Si tratta di un percorso gratuito di generazione, attivazione e accompagnamento imprenditoriale rivolto a team di progetto e comunità per sviluppare e trasformare idee in Imprese Abitanti. Un programma completo e gratuito, un unico percorso di formazione e accompagnamento all’avvio di impresa, per startup Innovative e Imprese Abitanti capaci di generare economie solide e responsabili.

Il percorso, rivolto anche alle associazioni locali, prevede due fasi. La prima fase, che prenderà il via a settembre, della durata di 4 mesi, prevede incontri di formazione, attività laboratoriali, sessioni di approfondimento con esperti, mentor e advisor, momenti di revisione individuale. La fase successiva, della durata dei tre mesi, è caratterizzata da incontri individuali con il team di progetto per la definizione dell’idea d’impresa e del suo piano di sviluppo.

A conclusione del percorso è previsto un evento pubblico, Pitch Day, in cui le idee partecipanti vengono presentate ad un platea di sostenitori e investitori. Il programma è gratuito e vi si accede dopo aver superato una selezione. La scadenza delle candidature è fissata al 15 settembre. Per iscriversi e avere informazioni ulteriori su come partecipare al progetto si può visitare il link sul sito del Comune.

Si dice fiero dell’iniziativa, che l’obiettivo di fare rete ed economia sul territorio, il sindaco di Ozzano Luca Lelli: "Queste iniziative sono importanti ovunque si svolgano perché oggi più che mai i percorsi di sostegno e formazione all’imprenditoria sono fondamentali per lo sviluppo e la tenuta dell’economia sul territorio. L’economia è fatta di grandi aziende ma anche di piccoli imprenditori ed è bello dare la possibilità di concretizzare trasformando quelli che magari sono solo sogni in un cassetto in progetti concreti".

L’Academy Call per Imprese Abitanti è un format ideato tre edizioni fa dall’Appennino Hub e che si estende a livello nazionale mettendo in rete tra loro associazioni di vario genere, l’economia locale, le grandi imprese e potenziali investitori.