Trasformare il dolore in energia positiva. Il rap di Amir Issaa parla di espressione e rivincita

Rapper, poi educatore e scrittore. Da piccolo veniva insultato, soffriva e teneva tutto per sé, finché il rap l’ha aiutato a crescere, trasformando il dolore in energia positiva. Come educatore lavora nelle scuole, dove fa molti laboratori su questo tema. Abbiamo incontrato Amir Issaa il 21 marzo scorso, durante un evento promosso dal Comune di Bologna in occasione della ’Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale’. Oggi lui è diventato famoso, ma nella sua infanzia ha avuto vari problemi. Nato e vissuto nella periferia di Roma, si sentiva diverso dagli altri perché sua madre era italiana e suo padre egiziano, un uomo che ha avuto anche problemi con la giustizia ed è stato in carcere. È cresciuto con la mamma che, per non farlo sentire un estraneo in classe, ha nascosto un po’ la sua vera identità e lo ha chiamato Massimo. Quando ha scoperto le rime e il potere del rap gli si è aperto un mondo: ha iniziato così a esprimersi meglio e a sfogare finalmente la sua sofferenza.

Il rap, che è nato come espressione delle minoranze, gli è servito soprattutto per affermare la ricchezza della diversità. Il suo messaggio è che ognuno deve essere se stesso, senza nascondere la sua identità, e che, a cominciare dalla scuola, nessuno si deve sentire discriminato. Questo incontro è stato molto educativo, perché quello che Amir Issaa comunica dà forza alle ragazze e ai ragazzi che sono in situazioni simili e può ispirare molte altre persone.