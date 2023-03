Bologna, "Serve subito una trasfusione": donna salvata grazie ai vigili

Un posto di controllo della Polizia locale dell’Unione Reno Galliera

Bentivoglio (Bologna), 4 marzo 2023 – Una storia a lieto fine quella avvenuta qualche giorno fa nella Bassa Bolognese. A raccontarla, con entusiasmo, sono gli agenti della Polizia locale dell’Unione Reno Galliera che hanno permesso, con il loro tempestivo intervento, che l’episodio non avesse un epilogo drammatico per una donna di 46 anni: "Nella tarda mattinata di mercoledì la nostra Centrale operativa è stata contattata dal reparto di Ematologia dell’Ospedale Maggiore di Bologna – spiegano gli agenti coordinati dal comandante Massimiliano Galloni –. Erano alla disperata ricerca di una signora, residente in uno dei comuni della nostra Unione, che al mattino si era sottoposta ad alcuni esami presso la loro struttura: era assolutamente necessario che la stessa si recasse al più presto presso un presidio ospedaliero per ulteriori accertamenti".

La Polizia locale, poi, prosegue: "Dall’ospedale Maggiore avevano provato a contattarla al cellulare tante volte, ma i tentativi non avevano sortito effetti. Una nostra pattuglia a quel punto si è messa alla ricerca della donna ed è riuscita a rintracciarla. Questa su sollecitazione dei medici si è convinta a farsi accompagnare con urgenza all’ospedale di Bentivoglio. Qui è emerso che la signora aveva valori di emoglobina inferiori a 5,5 g/dl: la trasfusione di sangue è stata immediata e la donna è stata salvata da conseguenze gravi. Alla signora giungano i nostri migliori auguri per una pronta guarigione".

A dirsi orgoglioso di questo episodio è anche Alessandro Erriquez, presidente dell’Unione dei comuni Reno Galliera: "Quanto è accaduto è un esempio di professionalità e umanità, sia del personale sanitario che della nostra Polizia locale. La Polizia locale, in particolare, è troppo spesso associata alla sola attività sanzionatoria. Questa è una visione sbagliata e riduttiva perché, nei momenti di gravi difficoltà dei territori e dei cittadini, le donne e gli uomini del nostro corpo ci sono sempre. Non è un caso che siamo tra le più performanti polizie locali dell’Emilia-Romagna e del paese".

Il presidente Erriquez, poi, conclude: "Episodi come questi dimostrano anche che in Emilia-Romagna, quando ci sono emergenze serie da affrontare, si mettono in campo le procedure e non l’improvvisazione, anche con collaborazioni tra enti che, di mestiere, fanno cose diverse".