Trasporti, dipendenti pronti allo sciopero . Escluso il personale Tper: tutti gli orari

I sindacati Filt–Cigl e Uiltrasporti aderiranno allo sciopero generale nazionale di 24 ore del 17 novembre. L’azione di sciopero si svolgerà dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio e riguarderà le aziende Autoguidovie, Cosepuri, Saca e Coerbus. Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani saranno garantite solo le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle 8.15 e fino alle 19.15. Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione e autostazione, fino alle 8.20 e fino alle 19.20. Esclusi dallo sciopero i dipendenti dell’azienda Tper SpA, i cui servizi saranno, quindi, regolarmente svolti, anche se negli orari di sciopero potrebbero non essere interamente garantiti.