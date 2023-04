Trasporti, il ministero in città "Diamo centralità a Bologna"

Il governo ha aperto un nuovo ufficio sotto le Due Torri. Sulla porta – in piazza VIII Agosto, nell’ex palazzo delle Telecomunicazioni, poi dei Lavori pubblici – c’è il nome di Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ministero che ha già una ricca presenza nel territorio regionale.

"Ho voluto aprire questo nuovo ufficio nella mia città sia per affermare la centralità di Bologna – spiega Bignami –, sia per andare incontro alle esigenze di tanti amministratori locali, di destra e di sinistra, con cui devo incontrarmi".

Il primo incontro ha riguardato temi legati al porto di Ravenna. Presto sarà il turno di alcuni sindaci di capoluogo emiliani.

Ma Bologna è una destinazione più comoda di Roma anche per amministratori di Veneto, Lombardia, Marche, Toscana e in genere di tutto il nord Italia.

"Certo – commenta Bignami – ci sono situazioni in cui è indispensabile incontrarsi a Roma nella sede del ministero, in piazzale di Porta Pia, per esempio quando è necessario un confronto diretto con i didigenti del Mit. Ma mi è sembrato utile e opportuno avere un ufficio anche a Bologna". A due passi dalla stazione e con il parcheggio di piazza VIII Agosto sotto le finestre.

Un ufficio invece più comodo se, per esempio, parlando di infrastrutture territoriali, si devono convocare tecnici di strutture ‘locali’.

Una scelta, assicura il viceministro, "di cui si sono detti contenti anche i funzionari che già lavorano in questo palazzo (i Lavori pubblici, soppressi nel 2001, sono stati poi accorpati nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ndr), perché sentono che c’è attenzione al lavoro delle tante persone che operano nel comparto della Pubblica amministrazione e che vogliamo valorizzare".

Da bolognese, Bignami vuole anche "affermare la centralità della nostra città, rimasta per troppo tempo marginale anche a causa delle scelte di amministrazioni locali" che l’hanno tenuta fuori dai giochi nazionali.

Bignami, dunque, sarà a Bologna quando più sarà opportuno. Non necessariamente soltanto nei fine settimana. "L’azione di governo non conosce weekend e domeniche – afferma –. Sarà l’agenda degli incontri a dettare il luogo di volta in volta più consono".

