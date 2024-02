Trasporto delle salme. Tar: "Tariffa da annullare"

A ogni salma che entra o esce dalla città, così come per quelle che devono anche solo transitare nel territorio comunale, Palazzo d’Accursio applica uno specifico tariffario al cui rinnovo l’associazione Eccellenza funeraria italiana (Efi) e onoranze funebri Ferroni avevano presentato un ricorso, ritenendo illegittima la richiesta di pagamento dei diritti di trasporto. Lo scorso 11 gennaio il Tribunale amministrativo regionale si è pronunciato, annullando (parzialmente) "la determina dirigenziale del 2018 del Comune e il relativo tariffario, nella parte in cui assoggettano al pagamento di diritti il trasporto di salme entro il territorio comunale, o da e per il territorio comunale". I giudici del Tar, facendo riferimento a una sentenza del Consiglio di Stato, affermano che "il trasporto funebre, pur qualificandosi quale servizio pubblico locale, può essere liberamente esercitato dalle imprese private in regime di libera concorrenza, non rientrando tra quelli riservati dalla legge in via esclusiva a comuni e province". Nella sentenza si precisa che "per effetto dell’intervenuta abrogazione della privativa comunale sul servizio in questione, al Comune non è più consentito fissare le tariffe alle quali viene erogato il servizio, e nemmeno esigere il diritto fisso di cui i commi 2 e 3 dell’articolo 19 del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria". Quello che il Comune può fare "è istituire una tassa per i servizi indivisibili a carico della finanza locale - si legge - per l’autorizzazione a eseguire il trasporto funebre".

"Siamo molto soddisfatti di questa sentenza – spiega il presidente di Efi, Ugo Borghi – che arriva dopo il ricorso presentato dall’ex presidente Gianni Gibellini e dall’attuale segretario Massimiliano Pedrucci di OF Ferroni. Abbiamo sempre provato ad avere un confronto con il Comune, ma le nostre istanze non sono mai state accolte. Ora attendiamo solo l’applicazione della decisione del Tar".

Sulla vicenda è subito intervenuto il consigliere regionale del Gruppo misto Michele Facci, che chiede alla giunta di "sostenere la modifica del Regolamento di polizia mortuaria per impedire ai Comuni di imporre una tassa per il passaggio dei trasporti funebri nel territorio di propria competenza" . Il segretario della Lega Cristiano di Martino si chiede invece "chi pagherà le somme che dovranno essere sborsate a seguito del procedimento giudiziale, e degli eventuali rimborsi che saranno chiesti da parte dei cittadini".