"Trasporto per i ragazzi rimasti senza campo"

Non c’è tregua per il nuovo campo da calcio di Monterenzio, attorno al quale proseguono le polemiche della minoranza di FdI. Il campo che dovrebbe sorgere in paese è ancora in ‘cantiere’ e i ragazzi devono quindi fare avanti e indietro dalle strutture dei comuni limitrofi. Il tempo passa e le famiglie, esasperate, si sono rivolte all’opposizione. "Lo scorso 18 settembre avevo protocollato una richiesta di buon senso, cioè organizzare un trasporto gratuito per i ragazzi o, in alternativa, prevedere un rimborso spese pari al biglietto del trasporto pubblico in assenza del campo a Monterenzio – premette Elena Dall’Aglio, coordinatrice FdI Monterenzio –. A seguito di tale proposta il sindaco ha dichiarato che il Comune si appoggia ad Auser per i trasporti essenziali, sanitari e sociali, e purtroppo attualmente non dispone di risorse per aumentare tale carico".

"Ci sorprende constatare come un’amministrazione che, sin dall’inizio del mandato, ha potuto contare su un prezioso e diffuso contributo del volontariato, non riesca oggi a individuare ulteriori risorse per garantire un servizio di comprovata utilità alle famiglie. Si tratta, peraltro, di nuclei che stanno affrontando difficoltà ben note al sindaco stesso, come da lui pubblicamente riconosciuto", precisano Marta Evangelisti, capogruppo in Regione, Alessandro Sangiorgi, coordinatore Valle Idice-Savena e la Dall’Aglio. "Ma vi è di più: non accettiamo lo scaricare le colpe sulla precedente amministrazione che, anzi, ha gettato le basi per avere due infrastrutture mai create negli ultimi decenni a Monterenzio: un polo scolastico e un polo sportivo con campo da calcio regolamentare - aggiungo i tre di FdI -. Se da un lato l’amministrazione dichiara di attendere risposte dalla Regione, quest’ultima, a seguito di interrogazione, ribadisce di aver concesso, con determinazione dirigenziale del 12.12.2024, al Comune il contributo di 600mila euro per la realizzazione del progetto degli impianti sportivi". Così il sindaco, Davide Lelli: "Non ci siamo mai sottratti a obblighi e doveri. Come già precisato in più occasioni, senza alcune informazioni tecniche, in particolare lo studio idraulico, di competenza esclusiva della Regione e dell’Autorità di Bacino, non è possibile procedere con le fasi successive del progetto. Il Comune garantisce già i servizi essenziali, come i trasporti scolastici, sociali e sanitari, e che non si può dare per scontato che il volontariato rappresenti la soluzione a ogni criticità del territorio. Le associazioni locali operano già con grande dedizione e meritano riconoscenza, non ulteriori oneri".

Zoe Pederzini