"Trasporto pubblico, la holding regionale è una priorità"

Non c’è solo il Passante nei pensieri dei candidati alle prossime Regionali di novembre. E la holding unica delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma in Emilia-Romagna è stata considerata dagli aspiranti governatori "una priorità". Ne è convinto in primis Michele de Pascale, candidato di centrosinistra: "La holding regionale è la priorità, è una prospettiva concreta se vogliamo mantenere le aziende e i lavoratori del trasporto pubblico locale sul medio periodo. Perché se andiamo a gara in tutti i territori, rischiamo che il sistema attuale salti completamente. E poi ci ritroviamo a litigare con le multinazionali". Serve, quindi, "un soggetto unico e forte". Un obiettivo, per il sindaco di Ravenna, da raggiungere al più presto altrimenti "rischiamo che le nostre aziende del trasporto pubblico parlino lingue diverse". La fusione di Tper, Seta e Start punta, insomma, a scalzare competitor nazionali ed esteri in vista delle maxi gare europee del 2026 per l’affidamento del servizio. Un’operazione per creare un nuovo big industriale su base emiliano-romagnola. E già si vocifera su chi potrebbe guidarla. Il nome in pole pare quello dell’uscente assessore ai Trasporti, il romagnolo Andrea Corsini. Ma prima della sua candidatura a consigliere regionale, era circolato anche il nome di Gian Carlo Muzzarelli, ex sindaco di Modena. Si vedrà. Sul colosso regionale del trasporto pubblico locale è d’accordo anche la candidata civica del centrodestra, Elena Ugolini: "Non c’è un’altra strada – dice – ma dobbiamo garantire la qualità del servizio, i diritti dei lavoratori e l’innovazione. Possiamo prendere spunti anche dall’estero per riorganizzare il nostro trasporto pubblico".

Sfumature diverse da Federico Serra, candidato della sinistra radicale. Se, infatti, concorda sulla prospettiva della holding unica regionale tra le aziende del trasporto pubblico, mette in evidenza la necessità di "un unico contratto per tutti i lavoratori" e che sia "messa al bando la catena di appalti e sub-appalti". Secondo Serra, inoltre, occorre "fermare il processo di privatizzazione e finanziarizzazione di Tper, perché è un servizio pubblico. E va fermata la logica degli appalti e subappalti dentro il trasporto pubblico locale, per restituire salari dignitosi ai lavoratori e un servizio pubblico dignitoso ai cittadini".

Rosalba Carbutti