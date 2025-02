Farmaci guasti e trattamenti estetici con filler contraffatti: medico sospeso

Bologna, 21 febbraio 2025 - I Nas di Bologna hanno sequestrato l'ambulatorio di un medico, a sua volta sospeso dall'esercizio della professione per un anno e indagato per lesioni cagionate in ambito sanitario, utilizzo di medicinali guasti e imperfetti e introduzione nello Stato di dispositivi medici falsificati.

Indagini e denunce dei pazienti

Le indagini dei carabinieri del Nas sono partite a seguito delle denunce presentate da alcuni pazienti che si erano rivolti al medico per effettuare piccoli interventi di medicina estetica mediante l’utilizzo di dispositivi filler.

I carabinieri hanno sequestrato l'ambulatorio medico

Conseguenze per le vittime

Le vittime, dopo i trattamenti, avrebbero accusato numerose reazioni avverse come infiammazioni, infezioni, gonfiori, che protraendosi per lungo tempo hanno costretto i malcapitati a rivolgersi ad altri professionisti per l’esecuzione di ripetuti trattamenti, solo in parte risolutivi.

Perquisizioni e scoperte del Nas

I militari del Nas hanno così perquisito il laboratorio medico e hanno sequestrato alcuni filler dello stesso tipo o dello stesso lotto di quelli utilizzati sui propri pazienti. I successivi approfondimenti hanno fatto emergere che i dispositivi medici sequestrati erano in realtà contraffatti in quanto riportanti lotto, data di produzione, data di scadenza e codice QR non conformi ai prodotti originali ed erano stati acquistati sul mercato asiatico e non da distributori ufficiali.