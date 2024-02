Tratto chiuso per lavori in direzione Firenze

Sull’A1, per lavori di pavimentazione, dalle 22 di domani alle 6 di martedì, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi, verso Firenze. Sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A1 e in direzione della A14. Ciò comporterà, sulla Tangenziale di Bologna, l’uscita obbligatoria allo svincolo 1 Nuova Bazzanese per chi proviene da San Lazzaro di Savena e, sulla Nuova Bazzanese/Asse Attrezzato, la chiusura dei due rami di accesso all’entrata della stazione di Casalecchio.