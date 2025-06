Tratto chiuso sulla Panoramica per quattro notti

Sull’A1 Panoramica, per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 21 di domani alle 6 di martedì 10 giugno e nelle tre notti di mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 giugno, con orario 21-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio, verso Firenze. Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze e quella di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.