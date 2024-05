Tratto della Fondovalle intitolato a Naldi

Una targa per Arnaldo Naldi. Un tratto di via dei Mulini della Fondovalle Savena intitolato ad Arnaldo Naldi, sindaco dell’Appennino per eccellenza. La Giunta Comunale di Loiano, facendo seguito ad un ordine del giorno proposto da un comitato cittadino e votato all’unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso anno, ricevuto il parere favorevole dalla Soprintendenza, ha deliberato di intitolare il tratto di via dei Mulini dall’incrocio con Scascoli fino al confine con Pianoro all’ex sindaco Arnaldo Naldi.

Naldi (nato il 24 gennaio 1945 e deceduto il 26 aprile 2013) è stato sindaco del Comune di Loiano dal 1975 al 1987 e del Comune di Monghidoro dal 1990 al 1995.

Così il primo cittadino di Loiano, Fabrizio Morganti: "Lo si ricorda come un sindaco benvoluto e portatore di idee innovative per quel periodo, con qualità umane indiscutibili, espresse passione e caparbietà nella sua attività di amministratore. Fu un precursore delle battaglie ambientali, uno dei primi a costruire depuratori nei piccoli paesi di montagna, ed emanò un’ordinanza che prevedeva il divieto di utilizzare le buste di plastica. Ma oltre agli atti amministrativi coinvolse la cittadinanza ed i giovani di allora in attività concrete come la raccolta differenziata, che in quel periodo non veniva svolta, con un notevole beneficio per l’ambiente.

Ci fu anche un suo grande impegno per sostenere gli sport, anche quelli considerati minori, ha promosso l’immagine di Loiano addirittura a livello internazionale, grazie all’organizzazione di due edizioni dei campionati mondiali di hockey su prato, a cui presero parte quelle che all’epoca erano le otto nazionali più forti in questa pratica sportiva".

L’amministrazione aggiunge: "Sicuramente l’apertura della strada Fondo Valle Savena è comunque l’opera per cui viene maggiormente ricordato, anche in considerazione dell’importanza di questa via di comunicazione per tutti i comuni confinanti con la vallata del Savena. Pertanto, attendiamo il nulla osta da parte della Prefettura per apporre i cartelli stradali a suo nome nel tratto di Fondovalle Savena sopra citato. Un riconoscimento dovuto a chi aveva compreso l’importanza di questo asse viario per raggiungere i nostri territori montani".

Zoe Pederzini