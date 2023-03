Bologna: trattore si ribalta e vola in una scarpata a Camugnano (Bologna). Agricoltore ferito

Il soccorso alpino in azione a Camugnano

Camugnano (Bologna), 21 marzo 2023 – Il trattore si imbizzarrisce durante il lavoro, e l’agricoltore vola giù per una scarpata. È successo in tarda mattinata nel comune di Camugnano.

Il signore (settantaduenne) si trovava su un macchinario agricolo di piccole dimensioni quando, per cause ancora in fase d’accertamento, si è ribaltato cadendo in una piccola scarpata: l'uomo ha riportato una probabile frattura al bacino.

L'allarme è scattato grazie ad alcuni conoscenti che stavano lavorando lì vicino e hanno assistito alla scena. Sul posto, attivati dalla centrale operativa del 118, è aggiunta una squadra del Soccorso Alpino stazione Corno alle Scale ed EliPavullo il cui equipaggio, supportato ed aiutato dagli operatori del Saer, ha caricato a bordo l'infortunato.

L'uomo è stato così velocemente trasportato all'ospedale per ricevere le cure del caso. Presente anche l'ambulanza di Val di Sambro