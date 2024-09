Trattori benedetti e canti popolari alla Badia

Tutto pronto ad Anzola per la tradizionale festa parrocchiale della Badia di Santa Maria in Strada (nella foto). Celebre kermesse che si svolge in questa frazione dal 30 agosto all’8 settembre e che vedrà la partecipazione del cardinale di Bologna Matteo Zuppi. La sagra, che intende valorizzare il lavoro nei campi e le tradizioni contadine, si tiene in onore della natività di Maria e vuol ricordare il parroco don Giulio Matteuzzi scomparso nel 2021, uno dei principali promotori della festa. Sacerdote che per l’occasione, per la gioia dei bambini, si travestiva da mago.

A partire da domani dalle 19 saranno aperti gli stand gastronomici. Gioco delle ‘scatole a sorpresa’ per grandi e piccini, il mercatino dei prodotti tradizionali della Badia e i biglietti della Lotteria. Alle 21 concerto del gruppo Gerontokrazia in ‘Sclerotici in rock’; sabato 31, alle 21, spettacolo di fruste schioccate con show di balli del gruppo ‘Le fruste infuocate’. Domenica 1° settembre alle 10,30 messa, alle 13 pranzo comunitario dedicato alla carità e alla pace. Si potrà offrire un pranzo a una persona indicata al momento del pagamento. Alle 18 visita guidata alla Badia a cura dello storico Gabriele Gallerani; alle 21 serata di spettacolo con il gruppo di ballo Only swing dance. Lunedì 2, alle 18,45, il gruppo podistico anzolese organizza la camminata ‘Badia in festa’, con ritrovo nel piazzale della chiesa alle 18; alle 21,30 balli di gruppo con dj Beppe. Mercoledì 4, alle 21, cinema sotto le stelle: sul sagrato della Badia, a cura del servizio cultura del Comune di Anzola, proiezione del film ‘The quiet girl’. In caso di maltempo la proiezione si svolgerà all’interno della chiesa. Giovedì 5, alle 21, concerto del gruppo Forever Young; venerdì 6 settembre, alle 21, esibizione del coro gospel Let’s Praise. Sabato, dalle 15 alle 24, ‘Gara di aratura con gli amici dell’aratura’. Alle 20,30 concerto di Fausto Carpani e del Gruppo emiliano: musica in dialetto e canti della tradizione.

Domenica 8 alle 10,30 messa, alle 11,30 benedizione dei mezzi agricoli in mostra e dimostrazione di trebbiatura. Alle 17,30 messa presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. Alle 21 concerto della banda di San Giovanni in Persiceto e alle 22,30 estrazione numeri vincenti della lotteria.

Pier Luigi Trombetta