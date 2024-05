Trattori sulle strade del Giro. E puntine prima del traguardo

Le strade della Bassa bolognese ieri non hanno visto solo il passaggio del Giro d’Italia. Prima a Molinella e poi a Medicina, infatti, sono arrivati anche i trattori degli agricoltori locali. Una manifestazione pacifica partita nella mattinata di ieri da via dell’Idice, che gli organizzatori hanno scelto di far coincidere con il passaggio dei corridori proprio nella speranza che la loro voce venga sempre più ascoltata.

"Vogliamo far valere la nostra parola – hanno spiegato da Agricoltori Italiani – i nostri diritti e soprattutto le nostre richieste facendoci vedere sempre di più". La tappa numero 13 del Giro, partita da Riccione con arrivo a Cento e vinta dall’italiano Jonathan Milan in volata, ha rischiato però di essere compromessa a poche pedalate dal traguardo a causa di alcune puntine presenti sull’asfalto di via De Gasperi a Pieve di Cento.

Dietro all’episodio, però, non ci sarebbe stato alcun tentativo di sabotare la corsa. Le puntine, infatti, secondo quanto ricostruito, sono scivolate da una scatola usata dai bambini presenti alla tappa con le loro famiglie per attaccare dei cartelli a bordo strada. Fortunatamente gli agenti della polizia locale hanno provveduto a rimuoverle prima dell’arrivo dei ciclisti, nessuno ha infatti forato, evitando così seri problemi sia ai corridori che alla buona riuscita della tappa.