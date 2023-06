Trattoria nel Castagneto Grizzana Morandi, la cucina riapre dopo l’incendio

Grizzana (Bologna), 28 giugno 2023 – Una ripartenza fortemente voluta per un’oasi della cucina bolognese nel cuore del nostro Appennino. A distanza di un anno e mezzo dall’incendio che l’aveva distrutta, la Trattoria nel Castagneto, impresa associata a Confcommercio Ascom Bologna, è pronta ad accogliere nuovamente i clienti.

La sede è sempre la stessa: alle pendici del Monte di Stanco, in località Castagneti, tra Grizzana Morandi e il borgo di Stanco, riparte dunque l’avventura enogastronomica di Cristina Fustini.

Così, per dirla con le sue parole, ‘il sogno nel cassetto’ della famiglia Fustini torna ad aprire le porte di sala e cucina il prossimo weekend, con taglio del nastro - e rinfresco - previsto per sabato alle 16,30 e primo servizio domenica dalle 12.

“Siamo emozionati - sottolinea Cristina Fustini, che è anche presidente di Confcommercio Ascom Grizzana Morandi -. Le difficoltà affrontate dopo l’incendio che ha semidistrutto il locale sono state tante, ma non abbiamo mai pensato di gettare la spugna. Grazie anche all’aiuto e al sostegno di tutti, a cominciare dal sindaco Franco Rubini e da Confcommercio Ascom.

È stato davvero fondamentale sentire l’Associazione vicina, e questo dovrebbe essere di esempio a quanti dubitano dell’importanza delle associazioni di categoria".

«La riapertura della Trattoria nel Castagneto è una bellissima notizia - aggiunge Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna -: lo è in primis per la proprietà, che ha dimostrato una forza di volontà e una capacità di intraprendere fuori dal comune, ma lo è anche per la nostra Associazione, per la comunità di Grizzana Morandi e per l’Appennino. L’esistenza di un’accoglienza e di una ristorazione di qualità è un tratto distintivo della nostra montagna e la Trattoria nel Castagneto, in quest’ottica, rappresenta senz’altro un ottimo esempio dell’ospitalità che tutti noi ci aspettiamo di trovare quando siamo in Appennino".