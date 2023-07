Travolge ragazza e fugge Denunciato il ’pirata’

Rintracciato dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto il pirata della strada che sabato sera aveva investito una ragazza a San Matteo della Decima per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare aiuto. Dovrà rispondere di omissione di soccorso.

La giovane, ucraina di 27 anni, è ricoverata all’ospedale Maggiore in condizioni gravi, ma non è in pericolo di vita. Secondo quanto si è potuto apprendere, il pirata della strada è un sessantenne italiano residente a Decima, che è stato identificato e rintracciato dopo qualche ora dai militari dell’Arma, grazie a un’immediata indagine e alle testimonianze raccolte.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto, la 27enne, intorno alle 21,30, stava camminando con un’amica lungo viale Minezzi a margine della strada, che non ha marciapiedi ed è di grande percorrenza. Stava rientrando a casa, che si trova nei paraggi, quando è stata urtata dall’utilitaria condotta dal sessantenne. La donna è caduta, ma l’automobilista anziché prestarle i primi soccorsi ha tirato dritto. È stato dato l’allarme e sul posto son intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Persiceto e l’elisoccorso. Dopo le prime cure del caso la giovane è stata portata in ospedale. In un primo momento le sue condizioni erano apparse molto gravi, poi la situazione clinica si è stabilizzata.

È l’ennesimo incidente in provincia. Giovedì scorso, sempre a Persiceto, un pensionato di 89 anni alla guida della sua auto aveva investito accidentalmente, durante una manovra, la moglie di 86, poi morta in ospedale. Nei giorni scorsi era deceduta una giovane mamma di 28 anni a Budrio perché finita fuori strada con l’auto. Giorni prima era morto un sedicenne a Castello d’Argile, investito da una macchina. L’altro giorno, sulla tangenziale di Anzola, si era verificata una carambola tra quattro auto, di cui due avevano preso fuoco, fortunatamente senza vittime. Secondo l’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale, da gennaio si sono già registrati 27 decessi per incidenti stradali, di cui 24 in provincia.

Pier Luigi Trombetta