Travolto da una moto. Pedone muore a 56 anni. È la quinta vittima negli ultimi otto mesi

Le strade cittadine si macchiano ancora di sangue e un’altra vita viene spezzata sull’asfalto. In un grave incidente, mercoledì sera, è morto Mohammed Faruk, 56 anni, originario del Bangladesh ma residente a Bologna da moltissimi anni. La vittima, sposata e con un figlio ventitreenne, è stata investita in via Emilia Levante, all’intersezione con via Nicolò Pasquali Alidosi. Intorno alle 20.20, una moto lo ha investito mentre Mohammed stava camminando: l’uomo è stato sbalzato in aria a seguito dell’impatto ed è caduto al suolo.

Vani tutti i tentativi dei sanitari del 118, intervenuti sul posto con tre ambulanze e un’automedica: il 56enne è andato in arresto cardiaco e gli operatori hanno provato a rianimarlo, ma è stato tutto inutile. La vittima è stata trasportata all’ospedale Maggiore, dove è spirata intorno alle 22. Anche il conducente della moto è stato accompagnato in ospedale in codice di media gravità. Come lui, il passeggero che viaggiava sul sellino. Entrambi i giovani, egiziani di 22 e 26 anni, sono rimasti feriti in modo lieve.

Sull’incidente mortale, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La dinamica precisa dello schianto è in corso di accertamento: al momento non pare ci siano testimoni, quindi non è ancora chiaro se Mohammed stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali o meno. Da verificare sarà anche la velocità a cui viaggiavano i motociclisti. Via Emilia Levante, tra l’altro, è una delle strade che ha come limite di velocità i 30 chilometri orari. Mohammed è "il quinto pedone ucciso in poco più di otto mesi – tuona il comitato Bologna 30, di cui fa parte anche Salvaiciclisti –: erano stati zero nel primo anno di Città 30 e mai più di quattro dal 2018 (con la sola eccezione del 2023). Quante altre persone dovranno morire prima che l’amministrazione e la città scelgano davvero la sicurezza stradale e la vita umana? ’Città30’ deve tornare una reale priorità di Bologna".

A ricordare la vittima, la pagina Facebook ’Bologna Bangladeshi Community’. Anche i titolari dell’azienda per cui Mohammed lavorava da più di vent’anni, la ’Due Erre’ di Calderara di Reno, hanno deciso di affidare ai social un pensiero: "Faruk era un nostro dipendente da 22 anni – scrivono Alessandro e Stefano Rocchetta –. Siamo tutti molto dispiaciuti. Era proprio una bravissima persona, lavoratore diligente. Una grande perdita".

Un anno fa, sempre in via Emilia Levante, perse la vita in un altro schianto il fotografo Matteo Pagnoni.