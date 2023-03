Travolto dal carro di Carnevale, riuniti i processi per omicidio

Domenica saranno quattro anni da quando il piccolo Gianlorenzo Manchisi, due anni e mezzo appena, cadde da un carro di Carnevale durante la sfilata organizzata dalla Curia in via Indipendenza. Il piccolo era a bordo con la mamma quando scivolò all’indietro infilandosi nello spazio tra le sbarre della ringhiera di protezione del mezzo e rovinò a terra, finendo proprio sotto le ruote del carro allegorico. Morì il giorno successivo all’ospedale Maggiore.

Ora, il processo che vede imputata proprio mamma Siriana Natali, oltre che l’ingegnere che rilasciò il certificato di collaudo del carro Marco Pasquini, si allarga a comprendere anche quello, connesso, nei confronti di Paolo Castaldini, responsabile del Comitato per le manifestazioni petroniane, e don Marco Baroncini, presidente del comitato organizzatore del Carnevale della Curia, difesi dall’avvocato Ludovico Gamberini. Tutti sono accusati di omicidio colposo.

Ieri mattina dunque, all’udienza per il processo a Natali e Pasquini, il giudice Filippo Ricci ha deciso di riunire i due procedimenti, rinviandoli al prossimo 30 marzo (data in cui sarebbe dovuto iniziare il processo agli organizzatori). Facendo ripartire il dibattimento di fatto da zero.

Presenti in aula i genitori di Gianlorenzo, Siriana con l’avvocato Mauro Nicastro, e Giuseppe, parte civile con l’avvocato Annalisa Gaudiello, entrambi con la maglietta già indossata alle altre udienze, su cui campeggia l’ultima foto del loro piccolo e la scritta "Giustizia per Gianlorenzo".

f. o.