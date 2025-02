Travolto in scooter, lunedì i funerali

Un ultimo saluto che si preannuncia straziante quello a Brayan Mini Wilxander (nella foto), il 22enne operaio morto, a San Lazzaro, quando il suo scooter Kymco 125 si è scontrato con un autobus Tper. Era l’alba di domenica scorsa, poco dopo le 4, all’incrocio tra via Emilia e via Kennedy. I funerali sono stati fissati dalla famiglia, con cui il 22enne viveva a Monterenzio, per lunedì prossimo alle 10, nella parrocchia di San Lazzaro in piazza Bracci. Ai funerali di Brayan saranno presenti rappresentanti delle locali istituzioni: il sindaco di San Lazzaro, dove si è verificato lo scontro mortale, Marilena Pillati e quello di Monterenzio, Davide Lelli. Sull’incidente continuano le indagini dei carabinieri della compagnia di San Lazzaro. L’impianto semaforico a quell’ora era lampeggiante. Il conducente del bus, che era in servizio per trasporto personale, è indagato per omicidio stradale, atto dovuto. Stando alle prime indagini, da quanto si apprende, alla base dell’incidente ci potrebbe essere un concorso di colpe: dai rilievi risulta un’omissione di precedenza da parte del bus che veniva da una laterale, ma un eccesso di velocità (in quel tratto fissata a un massimo di 30 chilometri orari, ndr) da parte del 22enne.

z. p.