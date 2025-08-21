Travolto da un muletto nella notte: morto operaio nel Bolognese

Bologna, 21 agosto 2025 – Tragedia sul lavoro, nella notte scorsa, nella campagne della Bassa di Molinella dove un operaio è morto schiacciato da un muletto. Il ragazzo, Hussain Mazammal 28 anni pachistano, residente ad Argenta di Ferrara, stava lavorando alla Green Energy, azienda per cui lavorava da tempo, di Marmorta, frazione di Molinella.

Verso le due del mattino stava trasportando, con il muletto, alcuni sacchi di materiali. Quando, però, è sceso dal mezzo per accatastarli è rimasto schiacciato dal muletto e questo incidente non gli ha lasciato scampo. È morto sul colpo. Stando a quanto si apprende al momento il 29enne si sarebbe dimenticato di inserire il freno al muletto prima di scendere dal mezzo.

Sul posto, avvisati da alcuni colleghi, sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per il giovane operaio, e i carabinieri della Compagnia di Molinella. Con loro anche i vigili del fuoco del locale distaccamento e la Medicina del Lavoro.

Non sono state ravvisate anomalie e non ci sono indagini in corso quindi la salma è già stata restituita ai familiari.

Il cordoglio della Città metropolitana di Bologna

Il Capo di gabinetto del Sindaco e delegato alle Politiche del Lavoro Stefano Mazzetti esprime a nome della Città metropolitana di Bologna la vicinanza ai familiari della vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto nella notte a Marmorta: “In attesa che le autorità giudiziarie chiariscano la dinamica dell’evento esprimo prima di tutto profondo dolore e vicinanza ai familiari della giovane vittima. Questo ennesimo episodio conferma che ancora oggi la sicurezza sul lavoro non è garantita, si tratta di una vera emergenza che dovrebbe essere al centro del dibattito nazionale. Non è accettabile che nel 2025 una persona si rechi al lavoro senza la certezza di tornare dai propri cari”.