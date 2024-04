Travolto sulle strisce. Bambino ferito

Un bambino di sei anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce verso le 16.30 in via Emilia Ponente. La macchina, una Renault che procedeva in direzione periferia, ha urtato il bimbo che, a quanto pare, era appena sceso dal marciapiede e stava iniziando ad attraversare. Il piccolo è stato soccorso dal 118, chiamato da alcuni passanti. Caricato su un’ambulanza, è stato portato all’ospedale Maggiore in condizioni di media gravità. A bordo dell’auto che lo ha investito viaggiava una famiglia e il conducente si è subito fermato.