Tre ambi e un terno al Lotto. La dea bendata bacia Villanova

La dea bendata è arrivata a Castenaso portando con sè un premio da 37.500 euro. Come riportato da Agipronews, "nell’ultima estrazione sono stati vinti 37.500 euro a Castenaso, in provincia di Bologna, con tre ambi e un terno, la vincita più alta della giornata. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,2 milioni di euro, per un totale di 158,8 milioni di euro da inizio 2025". Ad essere baciata dalla fortuna la tabaccheria ricevitoria di via Villanova ‘Novobar’. Rimane, però, ignota l’identità del giocatore: non si sa, infatti, se si tratti di un frequentatore abituale o di un forestiero. Si tratta, infatti, di una zona molto trafficata e di passaggio. Nel 2019 alla tabaccheria Pirini, vicino al centro del paese, erano stati vinti 110mila euro al Lotto con quattro numeri secchi sulla ruota di Firenze.