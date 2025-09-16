La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Tre anni all'ombra del Vesuvio. Gianfranco Rosi racconta il suo lavoro 'Sotto le nuvole'
16 set 2025
BENEDETTA CUCCI
Cronaca
Il regista sarà all’Odeon per incontrare il pubblico giovedì sera alle 20,45.

Il regista sarà all’Odeon per incontrare il pubblico giovedì sera alle 20,45.

"Ho girato e vissuto per tre anni all’orizzonte del Vesuvio, cercando le tracce della Storia, lo scavo del tempo, cio` che resta della vita di ogni giorno". Gianfranco Rosi (foto) è uno di quei registi che si prendono tutto il tempo necessario per girare un film e il titolo dell’ultimo lavoro ’Sotto le nuvole’ deve essergli venuto proprio durante questa lunghissima osservazione "sulle falde del Vesuvio, laddove pochi metri separano la vita antica e l’oggi".

Perché la sfida del racconto è "assecondare l’inquadratura, mentre le storie prendono vita. Il tempo del film è la fiducia in quell’incontro". Il regista accompagnerà il suo ultimo lavoro, un omaggio a una Napoli meno conosciuta, che ha vinto il Premio speciale della giuria a Venezia 82, giovedì sera alle 20,45 al cinema Odeon. Incontrerà poi il pubblico al termine della proiezione, per raccontare direttamente di questo film girato in bianco e nero, perché lui ammette di aver ’guardato in bianco e nero’. "Mentre filmavo , tra il mare, il cielo e il Vesuvio, scoprivo un nuovo archivio del vero e del possibile".

Ma quale storia narra l’opera? Tra il Golfo e il Vesuvio, racconta della terra che talvolta trema, delle fumarole dei Campi Flegrei che segnano l’aria. Delle rovine sottostanti, delle ville romane ormai subacquee, Pompei, Ercolano, e di un futuro che c’era, sepolto dal tempo. "Sotto le nuvole – afferma Rosi – c’è un territorio attraversato da abitanti, devoti, turisti, archeologi che scavano il passato, da coloro che, nei musei, cercano di dare ancora vita, e senso, a statue, frammenti, rovine". Tra i personaggi raccontati ci sono Titti, maestro di strada che nel retro del suo negozio è impegnato nel doposcuola di ragazzini e ragazzine; Maria, archeologa e conservatrice al Museo Archeologico Nazionale di Napoli - luogo emblematico e archivio vivente di un mondo cancellato dal vulcano- che presta le sue attenzioni alle statue dimenticate, cadute nell’oblio; e poi ci sono gli striscianti, i devoti che, nella chiesa della Madonna dell’Arco, ai piedi del Vesuvio, strisciano nell’atto di una supplica, nella preghiera. Non manca la Circumvesuviana, un treno che è come una guida nel territorio, una cerniera di binari, una macchina di incontri e di viste possibili, una macchina-tempo, un lungo carrello cinematografico. Naturalmente il Vesuvio, le nuvole e anche un cinema senza spettatori che trasmette vecchi documentari.

b. c.

