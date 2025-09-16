Tre anni all’ombra del Vesuvio. Gianfranco Rosi racconta il suo lavoro ’Sotto le nuvole’

"Ho girato e vissuto per tre anni all’orizzonte del Vesuvio, cercando le tracce della Storia, lo scavo del tempo, cio` che resta della vita di ogni giorno". Gianfranco Rosi (foto) è uno di quei registi che si prendono tutto il tempo necessario per girare un film e il titolo dell’ultimo lavoro ’Sotto le nuvole’ deve essergli venuto proprio durante questa lunghissima osservazione "sulle falde del Vesuvio, laddove pochi metri separano la vita antica e l’oggi".

Perché la sfida del racconto è "assecondare l’inquadratura, mentre le storie prendono vita. Il tempo del film è la fiducia in quell’incontro". Il regista accompagnerà il suo ultimo lavoro, un omaggio a una Napoli meno conosciuta, che ha vinto il Premio speciale della giuria a Venezia 82, giovedì sera alle 20,45 al cinema Odeon. Incontrerà poi il pubblico al termine della proiezione, per raccontare direttamente di questo film girato in bianco e nero, perché lui ammette di aver ’guardato in bianco e nero’. "Mentre filmavo , tra il mare, il cielo e il Vesuvio, scoprivo un nuovo archivio del vero e del possibile".

Ma quale storia narra l’opera? Tra il Golfo e il Vesuvio, racconta della terra che talvolta trema, delle fumarole dei Campi Flegrei che segnano l’aria. Delle rovine sottostanti, delle ville romane ormai subacquee, Pompei, Ercolano, e di un futuro che c’era, sepolto dal tempo. "Sotto le nuvole – afferma Rosi – c’è un territorio attraversato da abitanti, devoti, turisti, archeologi che scavano il passato, da coloro che, nei musei, cercano di dare ancora vita, e senso, a statue, frammenti, rovine". Tra i personaggi raccontati ci sono Titti, maestro di strada che nel retro del suo negozio è impegnato nel doposcuola di ragazzini e ragazzine; Maria, archeologa e conservatrice al Museo Archeologico Nazionale di Napoli - luogo emblematico e archivio vivente di un mondo cancellato dal vulcano- che presta le sue attenzioni alle statue dimenticate, cadute nell’oblio; e poi ci sono gli striscianti, i devoti che, nella chiesa della Madonna dell’Arco, ai piedi del Vesuvio, strisciano nell’atto di una supplica, nella preghiera. Non manca la Circumvesuviana, un treno che è come una guida nel territorio, una cerniera di binari, una macchina di incontri e di viste possibili, una macchina-tempo, un lungo carrello cinematografico. Naturalmente il Vesuvio, le nuvole e anche un cinema senza spettatori che trasmette vecchi documentari.

