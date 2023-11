Tre arresti per tentato furto a Bologna. Volevano portare via materiale elettrico da un cantiere

Bologna, 19 novembre 2023 – Nella tarda serata di ieri, sabato 19 novembre, intorno alle 22, la polizia ha tratto in arresto tre soggetti per tentato furto aggravato.

Gli agenti del Commissariato Due Torri – San Francesco sono intervenuti in via Vittoria dopo una segnalazione arrivata al 113, che parlava di tre soggetti intenti ad armeggiare con fare sospetto sopra un ponteggio, con lo scopo di portare via materiale elettrico.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato due uomini intenti a fare da “palo” in strada: i due, alla vista degli agenti, hanno provato a darsi alla fuga, ma con scarsi risultati: sono stati immediatamente fermati e identificati anche grazie all’aiuto di un’altra pattuglia arrivata sul posto. Un terzo uomo, invece, è stato trovato sopra il ponteggio, mentre tentava di nascondersi.

I tre soggetti, tutti cittadini rumeni incensurati di età compresa tra i 22 e i 35 anni, sono finiti così in arresto per tentato furto aggravato. Per loro il giudice ha disposto il rito in direttissima.